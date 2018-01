Olimpia Milano-Malaga 101-87, Pianigiani: "La chimica sta migliorando"

“Avevamo bisogno di fiducia perché si tende a perderla quando non hai un vissuto, sei nuovo, e hai la sensazione di non riuscire a concretizzare quello che di buono prepari, e la vittoria ci fa bene. Sono contento perché è stata una vittoria che i ragazzi la meritavano, so come lavorano". Coach Simone Pianigiani analizza in sala stampa la bella vittoria casalinga dell'Olimpia Milano (101-87) in Eurolega contro il Malaga. "Oggi abbiamo giocato bene, abbiamo mosso la palla e finalmente giocato con il roster completo. E’ stata la partita che volevamo, a noi serve dettare il ritmo e a differenza di altre volte nel finale abbiamo tenuto anche in difesa".

Brillano un Goudelock che conferma di aver ritrovato la fiducia (dopo la sfida contro Venezia) con 18 punti (e 6/8 da 3) e fa volare la squadra al fianco di Jordan Theodore (doppia doppia: 14 punti +11 assist). Ma è grande protagonista del match anche Kuzminskas (con 17 punti, 4 falli subiti e 3 assist). Il 28enne ex Knicks - arrivato a Milano meno di venti giorni - dimostra al pubblico del Forum quanto potrà essere importante nel prosieguo della stagione. "Era a Natale a New York, il ritmo partita non l’aveva, nonostante si allenasse da solo. Ma non è la stessa cosa, poi è arrivato ed ha dovuto giocare ogni due giorni", dice Pianigiani.

Tornando ai singoli, importanti anche le prove 'chirurgiche' di Micov (16 punti, 2/2 da 3) e Jerrells (otto punti e 2/3 da 3 in 11 minuti) o i 6 punti nell'ultimo quarto di Guidaitis (che raccoglie anche 8 rimbalzi nel match) e la solidità del solito Tarczewski (7 punti e 6 rimbalzi). Più delle cifre, quella dell'Olimpia Milano su Malaga è comunque una vittoria corale.

"E’ la prima volta che si aprono spazi in area per Theodore, ad esempio, ma abbiamo tirato bene e avuto 27 punti dai due numeri 4. Theodore vorrei che giocasse divertendosi. C’è una chimica che sta migliorando. Avevamo parlato di come avremmo dovuto, anche nei momenti difficili, continuare a giocare e produrre. C’è stato un passgagio delicato tra la fine del secondo periodo con la tripla allo scadere di McCallum e il 6-0 iniziale. Ma non abbiamo lasciato che ci prendesse il panico. Era quello che volevo dai ragazzi", dice ancora Simone Pianigiani. E sottolinea: "Ci sono stati tanti segnali positivi: a parte Goudelock e Theodore, mi piace notare Micov che si sacrifica su Nedovic, una guardia, per lasciare le briglie sciolte in attacco a Goudelock, oppure Jerrells che gioca 11 minuti, non è al top, ma ha fatto le cose giuste, difeso, messo due triple. La verità è che ci mancano un paio di vittorie o tre, quelle che meritavamo. Ora ci serve un po’ di continuità”.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UNICAJA MALAGA 101-87; (31-22; 50-44; 79-71) TABELLINO



Olimpia Milano: Goudelock, Micov 16, Kalnietis, Tarczewski 7, Kuzminskas 17, Cinciarini, Cusin ne, M'Baye 10, Theodore 14, Bertans 5, Jerrells 8, Gudaitis 6. All. Pianigiani

Malaga: Okouo ne, Mccallum 3, Soluade 7, Diaz 3, Diez 3, Milosavljevic 2, Nedovic 22, Shermadini 6, Wacynski 5, Brooks 19, Augustine 12, Suarez 5. All. Plaza

Tiri da 2 MI 19/33 UM 26/47 Tiri da 3 MI 15/24 UM 8/18 Tiri liberi MI 18/23 UM 11/14 Rimbalzi MI 26 (Tarczewski 6) UM 30 (Brooks 7) Assist MI 23 (Theodore 11) UM 21 (Nedovic 6)

Ora l'Olimpia Milano vola in Spagna: venerdì sera (20,30) sfida sul campo del Baskonia. Lunedì sera sarà posticipo di campionato al Forum (20.30) contro Cremona e venerdì 26 gennaio ancora match casalingo (20.45) contro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega.