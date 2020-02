Olimpia Milano, Micov stende Cremona sulla sirena

“Siamo partiti bene, fino a quando le palle perse non ci hanno creato più di un problema e così l’inizio del terzo periodo. In quel momento è stato importante Scola, che ci ha aiutato a rimetterci in partita, poi si è acceso anche Micov". Ettore Messina analizza in sala stampa la vittoria dell'Olimpia Milano per 77-74 contro Cremona. Partita decisa dalla tripla di Micov sulla sirena. Il serbo è il miglior marcatore di serata a quota 22 punti, Nedovic (12) e Sykes (1o) in doppia cifra. "Per un po’ penso abbia pagato gli sforzi dell’ultima settimana, invece ha trovato le energie per fare un finale importante".

Tarczewski (foto Lapresse)



"E’ stato fondamentale tenerli a 13 punti nell’ultimo quarto, non abbiamo concesso triple, ci abbiamo messo impegno e quello è stato cruciale per avere l’ultimo pallone - sottolinea il coach dell'Olimpia Milano - Siamo stati bravi e fortunati a non prendere canestro e poi a segnare noi. Sykes? Il suo inizio di terzo quarto mi ha preoccupato, per questo non l’ho utilizzato fino agli ultimi due possessi quando ci serviva un canestro e allora l’ho rimesso al posto di Cinciarini pensando che avrebbe potuto darcelo. Loro? Abbiamo pagato le palle perse e devo dire che Ruzzier mi pare un giocatore che crea problemi a tutti, non solo a noi, e del quale si parla pochissimo"

L'Olimpia Milano ora si concentra sulle final 8 di Coppa Italia. Giovedì a Pesaro alle 18 quarti di finale ancora contro la Vanoli Cremona. L’eventuale semifinale si giocherà sabato alle 17.45, mentre la finalissima è in programma domenica alle ore 18.