Olimpia Milano notte di festa per Meneghin e trionfo con il Maccabi Tel Aviv in Eurolega

“Voglio complimentarmi con i giocatori e voglio ringraziare il pubblico per il supporto che ci ha dato anche stasera. La partita era dura, non è facile giocare contro una squadra così atletica. Abbiamo avuto tanti buoni momenti, macchiati da qualche palla persa. Le palle perse si pagano sempre, ma contro questa squadra è come fare un assist perché possono subito correre e andare a canestro. Qualche volta piuttosto che perdere palla sul campo è meglio buttarla in tribuna contro di loro. Abbiamo avuto tante varietà di attacco, il pick and roll, le uscite, un po’ di post-up, siamo stati pazienti qualche volta ad aspettare di poter dare la palla a Micov. Ma ora dobbiamo pensare ad un’altra grande partita che è quella che ci attende giovedì contro l’Efes”. Ettore Messina commenta la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv (guidato da uno Scottie Wilbekin clamoroso con 25 punti e 6/10 da 3).

Il 92-88 è il settimo squillo (in nove partite) e vale ai padroni di casa il primato in Eurolega nella notte in cui oltre 10mila tifosi biancorossi sono accorsi al Forum anche per celebrare il ritiro della mitica maglia numero 11 di Dino Meneghin che con l'ex 'scarpette rosse' ha vinto cinque scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Korac, due Coppe Italia. "E' un onore che condivido con tutti i miei compagni di viaggio dei tanti anni giocati all'Olimpia, in particolar modo ringrazio Dan Peterson che ha creduto in me in un momento difficile quando ero infortunato e gli altri arricciavano un po' il naso, invece abbiamo costruito insieme un pezzo di storia dell'Olimpia", le parole di Meneghin.





Stellare la prestazione di Luis Scola (20 punti e 7 rimbalzi), dominante Sergio Rodriguez (18 punti e 11 assist), concreto Micov (13 punti e 4 rimbalzi). Nedovic (11 punti) è determinante nel terzo periodo quando mette 3 triple tanto spettacolari quanto pesanti quando il Maccabi prova a tornare sotto e firma il 71-64 che chiude i primi 30 minuti (e proprio il serbo assieme a Scola firmano il 5-0 all'inizio dell'ultimo periodo che manda l'Olimpia avanti 76-64). In doppia cifra anche un Tarczewski che al di là dei 10 punti si batte benissimo contro Hunter. E tanta energia difensiva da Brooks (con 6 punti e 7 rimbalzi) e Shelvin Mack. Proprio su quest'ultimo Ettore Messina spiega: “Non era stato escluso a Bologna, semplicemente andava protetto dopo l’infortunio. Stasera in attacco ha fatto un paio di penetrazioni, ma in difesa è stato importantissimo e soprattutto ha permesso di scaricare di lavoro Rodriguez”.

Sulle ambizioni dell'Olimpia, il coach di Milano ha le idee chiare: “Il nostro obiettivo non può cambiare, deve essere raggiungere i playoff, perché in questa EuroLeague è facilissimo perdere tre partite di fila, magari anche quattro, e perdere terreno, così come puoi recuperarlo. Non dobbiamo perdere di vista il quadro generale, perché certe cose devi farle non per tre mesi ma per tre anni. Questa è una squadra che può raggiungere i playoff o comunque arrivare a giocarseli fino all’ultima gara. Stiamo anche giocando senza due giocatori importanti e soprattutto Gudaitis è l’unico che ci dà presenza in area e senza siamo generalmente leggeri. Viceversa deve essere più continua in campionato, laddove al contrario ha le qualità per vincere il titolo”.

L'Olimpia Milano tornerà in campo già giovedì sempre al Forum quando arriveranno i turchi dell’Anadolu Efes per il decimo round di EuroLeague. Domenica, ancora in casa, si giocherà il match di campionato contro la Dinamo Sassari.

ARMANI EXCHANGE MILANO-MACCABI TEL AVIV 92-88 (21-21.; 47-42; 71-64)

OLIMPIA MILANO: Mack 5, Micov 13, Biligha 4, Roll 5, Rodriguez 18, Tarczewski 10, Nedovic 11, Cinciarini, Burns ne, White, Brooks 6, Scola 20. All. Messina

MACCABI TEL AVIV: Bryan 4, Wilbekin 25, Acy 4, Hunter 6, Cohen S ne, Avdija 2, Dorsey 14, DiBartolomeo 6, Wolters 8, Cohen J 2, Black 13, Zoosman 4. All. Sfairopoulos.Note: Tiri da 2: MI 20/37, MTA 22/38, Tiri da 3: MI 11/24, MTA 10/27, Tiri liberi: MI 19/22, MTA 14/16; Rimbalzi: MI 27 (Brooks 7), MTA 27 (Black 9), Assist: MI 20 (Rodriguez 11), MTA 12 (Wilbekin 5)