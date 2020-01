Olimpia Milano piega il Panathinaikos. Messina: "Abbiamo difeso bene su Calathes"

Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos Atene 96-87. Rodriguez vince la sfida con Calathes. Sykes, Moraschini e Biligha trascinano l'AX Armani Exchange - “Voglio fare i complimenti alla squadra, al pubblico, si è giocato in un ambiente eccezionale. Era una gara importante contro una squadra in forma, che aveva appena battuto il CSKA in trasferta e si è presentata qui con il miglior attacco della lega almeno a livello di numeri". Ettore Messina analizza la vittoria dell'Olimpia Milano in Eurolega contro il Panathinaikos Atene (96-87). Decimo successo nella massima competizione europea e aggancio in classifica proprio alla squadra al sesto posto (con 2-0 nei confronti diretti per l'AX Armani Exchange). I padroni di casa chiudono il primo tempo con un vantaggio in doppia cifra (44-34 grazie a un secondo quarto da 25-16 e a un super Moraschini) e nel terzo periodo (quando salgono in cattedra Rodriguez e Sykes) piazzano un 11-0 che li porta a +16 (71-55 al 29’). Negli ultimi dieci minuti l'Olimpia Milano controlla e allunga (78-61), ma i greci provano a non arrendersi (83-74). Tre liberi di Sykes e un gioco da 3 di Gudaitis (91-74) chiudono il match e la sfuriata finale di Fredette (28 punti complessivi, 14 negli ultimi 4') serve solo a rendere meno pesante la sconfitta per il Pantahinaikos..

Sergio Rodriguez segna 22 punti (e 3 assist) e stravince il duello con Calathes, ottima la prestazione dalla panchina di Keifer Sykes (17 punti in 16' di cui 15 nella ripresa, ma anche delle buone difese: e alla fine sono applausi per lui dai 9mila del Forum) e Riccardo Moraschini (12 punti - dopo aver deciso dalla lunetta la sfida di OAKA - 6 rimbalzi, 3 assist e bene anche a livello difensivo). In doppia cifra pure Micov (11 punti con un paio di triple importanti a metà partita). L'Olimpia Milano comunque vince di squadra contro il Panathinaikos di Rick Pitino: da Biligha (7 punti, 3 rimbalzi e un impatto importante sui due lati del campo), a Roll (9 punti con 2/3 nelle triple e 3 assist), senza dimenticare Jeff Brooks (7 rimbalzi, tanta energia e 12 di valutazione). Gudaitis viene limitato da falli (12 minuti in campo), ma ha il merito di trovare 8 punti con un paio di canestri molto importanti nel finale.

Ettore Messina elogia la sua squadra: "Siamo riusciti a difendere bene su Calathes, che veniva da una prova da 40 di valutazione. L’hanno contenuto gli esterni, ma poi hanno dato tutti una mano. Tutti hanno dato il loro apporto. Ci siamo sbilanciato un po’ su Fredette, ma poteva starci. Oggi abbiamo visto che Paul Biligha può darci qualcosa anche giocando da secondo lungo, non solo da centro, che Keifer Sykes può essere un fattore in questa squadra e naturalmente non scopro nulla se dico che Moraschini ha fatto una grande partita. Non potrà giocare sempre così, ma può stabilizzarsi. E se anche Della Valle tornerà ai livelli che aveva toccato prima dell’infortunio, allora tutte le caselle andranno a posto e la squadra somiglierà sempre a sé stessa. Vedo che anche gli altri perdono in campionato, ogni tanto questo mi consola, ma vorrei che fossimo migliori di così. E adesso ci aspetta una settimana durissima”.

ARMANI EXCHANGE MILANO-PANATHINAIKOS ATENE 96-87 (19-18; 44-34; 73-57)

OLIMPIA MILANO: Della Valle, Micov 11, Biligha 7, Gudaitis 8, Moraschini 12, Roll 9, Rodriguez 22, Tarczewski 2, Sykes 17, White ne, Brooks 4, Scola 4. All. Messina

PANATHINAIKOS ATENE: Thomas 15, Rice 5, Papagiannis 4, Papapetrou 6, Vougioukas ne, Johnson 2, Fredette 28, Calathes 4, Wiley 6, Mitoglou 10, Bentil 7. All. Pitino

Note: tiri da 2: MI 20/41, PA 23/45; tiri da 3: MI 14/30, PA 10/27; tiri liberi: MI 14/18, PA 11/15;

rimbalzi: MI 37 (Brooks 7), PA 37 (Papapetrou 9); assist: MI 17 (Moraschini 3), PA 17 (Calathes 11)