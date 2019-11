Olimpia Milano perde in volata con l'Efes. Messina: "Orgoglioso dei ragazzi"

“Devo ringraziare il pubblico, anche stasera ha creato un’atmosfera indescrivibile. Sono orgoglioso della squadra, perché ha giocato fino in fondo contro una formazione che ha fatto la finale di EuroLeague, è sulla strada di giocare un’altra Final Four, ha fisicità e due guardie fortissime, tra le migliori della competizione". Ettore Messina analizza in sala stampa la sconfitta (prima casalinga in Eurolega) dell'Olimpia Milano contro l'Efes Istanbul (privo di Dunston). Finisce 76-81 lo scontro al vertice, deciso in volata dalle giocate di Shane Larkin (17 con 5 assist, pesanti i 5 punti che portano all'allungo sul 73-68 al 37°) miglior giocatore della squadra turca assieme a un ottimo Pleiss (14 punti e 12 rimbalzi).

L'Olimpia Milano - priva di Gudaitis e Della Valle - perde ma lotta sino alla fine, con un Jeff Brooks davvero superlativo in difesa, dove piazza anche 4 stoppate, con 8 punti (3/5 dal campo) e 8 rimbalzi. Sergio Rodriguez è il top scorer dei padroni di casa con 11 punti (ma 4/13 dal campo) e regala 9 assist ai compagni. In doppia cifra anche Micov (10 punti e sono 2mila in Eurolega, ma non gli entra la tripla del possibile sorpasso Olimpia a un paio di minuti dalla fine). Buona la prova di Roll sui due lati (8 punti, 6 rimbalzi, 3 assist) e la presenza difensiva di Mack (che mette 8 punti in attacco) e Biligha (ci mette anche due stoppate e poi un paio di canestri in attacco nei 5 punti messi a referto), oltre al primo tempo di White (8 punti). Per Nedovic 9 punti (3 triple - su 5 tentativi - che scaldano il Forum), ma il serbo viene limitato dai falli (così come Tarczewski) e gioca solo 14 minuti.

Jeff Brooks - Paul Biligha (Lapresse)



"Stare addosso a loro non è facile, devi muovere la difesa e questo spiega perché i loro lunghi sono andati tanto in lunetta e i nostri quasi mai: avevamo problemi a costruirci dei vantaggi in attacco, perché loro con Micic e Anderson ad esempio ci hanno tolto il gioco in post basso di Micov. Ma alla fine abbiamo perso per una questione di un paio di possessi, due tiri sbagliati da noi e segnati da loro. Abbiamo perso in casa, ma resto orgoglioso dei ragazzi, aspettiamo Gudaitis, e cercheremo di riprenderci questa vittoria su qualche campo esterno”, le parole di Ettore Messina.

Domenica l'Olimpia Milano torna al Forum per la terza partita consecutiva: dopo Maccabi ed Efes, stavolta si gioca in campionato e arriva la Dinamo Sassari (ore 17). Venerdì 29 novembre trasferta in Eurolega (ore 20.30) sul campo dell’Olympiacos Pireo.

ARMANI EXCHANGE MILANO-EFES ISTANBUL 76-81 (17-16; 39-41; 60-62)

OLIMPIA MILANO: Mack 8, Micov 10, Biligha 5, Moraschini ne, Roll 8, Rodriguez 11, Tarczewski 6, Nedovic 9, Cinciarini ne, White 8, Brooks 8, Scola 3. All. Messina

EFES ISTANBUL: Larkin 17, Beaubois 10, Singleton 11, Balbay, Gecim ne, Sanli 6, Tuncer ne, Pleiss 14, Micic 6, Anderson 3, Peters 8, Simon 6. All. Ataman

Note: Tiri da 2: MI 16/38, EI 17/37; Tiri da 3: MI 12/31, EI 8/23; Tiri liberi: MI 8/10, EI 23/24;

Rimbalzi: MI 36 (Brooks 8), EI 38 (Pleiss 12); Assist: MI 19 (Rodriguez 9), EI 18 (Micic 6)