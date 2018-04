Olimpia Milano-Pesaro 70-75. Pianigiani: "Mi scuso, partita molto brutta"

“Devo chiedere scusa per una partita molto brutta contro una squadra che non molla mai e giocava per la salvezza quindi è normale che abbia dato tutto ma lo sapevamo. Oggi abbiamo messo tante cose assieme a partire dalla mancanza di Goudelock e la necessità di rimettere in ritmo chi ha avuto problemi come Micov e Theodore".

Simone Pianigiani analizza la sconfita dell'Olimpia Milano in casa contro Pesaro (70-75) trascinata da Bertone (23 punti), Clarke (18) e Omogbo (16). Per i padroni di casa - in vista dei playoff - la buona notizia è perlomeno il rientro di Micov dopo un mese di stop (30 minuti e 13 punti ma con 4/12 al tiro). Nella giornata no il migliore è Tarczewski (doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi). Ancora in difficoltà Kuzminskas (0/6 dal campo con -2 di valutazione). Brutta serata anche per Jerrells (1/9 al tiro).

Simone Pianigiani (foto Lapresse)



"Non voglio cercare scuse perché avremmo dovuto vincere, segnare i lay-up facili che abbiamo sbagliato e i tiri da fuori aperti che loro hanno messo, oppure fare più contropiede ma forse lì le gambe pesanti non ci hanno sostenuto. Pesaro ha vinto con merito", le parole del coach di Milano. "Tra 10 giorni cominciano i playoff e dobbiamo ritrovare fiducia, quella che avevamo durante la striscia di nove vittorie e dobbiamo assolutamente ricostruire. Avrei voluto arrivare ai playoff con un ambiente migliore attorno a noi, più fiducia".

(foto Lapresse)



Pianigiani sottolinea: "Spero che la gente capisca che questi ragazzi ci tengono e sono i primi ad essere dispiaciuti quando non riescono a fare quello che possono, come Kuzminskas. Ora è in difficoltà ma ha una storia e un passato, viene dalla NBA. Dobbiamo aiutarlo, perché questo è un momento difficile ma ho visto che in tanti ci sono passati. Oggi nessuno ha giocato una buona partita. Ma abbiamo 10 giorni per prepararci bene e sappiamo che fin dall’inizio saranno tutte battaglie”.

Ora per l'Olimpia Milano ultima di regular season al Forum domenica 6 maggio (ore 20,45) contro Pistoia, prima della sfida di Venezia (9 maggio, ore 18,15) che metterà di fronte la prima e la seconda in classifica (i campioni d'Italia sono a +2) a pochi giorni dall'inizio dei playoff.