Olimpia Milano piega Reggio Emilia. Micov decisivo, ma si fa male al piede

“Pur non tirando bene abbiano segnato 89 punti e dato via 23 assist, abbiamo avuto una valutazione di 116 punti, per cui la squadra direi che si è mossa bene". Coach Ettore Messina analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro Reggio Emilia al Forum. Finisce 89-78 un match che vede la squadra di Buscaglia in partita nel primo tempo (44-38) e rientrare in campo con il piglio giusto (45-48 con 10-1 di parziale e poi avanti ancora di 3 sul 48-51). I canestri di Micov e Tarczewski danno l'allungo ai padroni di casa (75-62 dopo 30 minuti). Nell'ultimo periodo l'Olimpia Milano controlla, poi sbaglia alcuni tiri aperti e Reggio Emilia risale sino al -5 (80-75 al 36°), ma i canestri di Scola e Brooks chiudono i conti e permettono alla squadra di Messina di conquistare il settimo successo in campionato e salire a 14 punti (dopo 11 giornate), seconda in classifica con Sassari e Brindisi all'inseguimento della Virtus Bologna (10° vittoria su 10 partite).

Micov con 14 punti e 8 assist è l'MVP del match (decisivo nei momenti che contano). In casa Olimpia però c'è un po' di apprensione per il problema al piede accusato nel finale: "Mi preoccupa solo l’uscita dal campo di Vlado Micov, per un dolore al piede destro. Aspettiamo l’esito degli accertamenti, ma è chiaro che siamo un po’ preoccupati”, spiega Ettore Messina.

Luis Scola (foto Lapresse)



Molto bene Tarczewski, che inizia il match decisamente in salita, gravato dai falli nei primi venti minuti, ma nel secondo tempo è tra i protagonisti dell'allungo milanese (8 punti quando l'Olimpia fa il break nel terzo periodo) e chiude con una bella doppia-doppia (11 punti e 12 rimbalzi). Luis Scola segna 14 punti (12 nel primo tempo, ma 2 pesantissimi che danno l'82-75 cacciando indietro Reggio Emilia nel finale), per Roll ci sono 11 punti con una prova positiva e di sostanza, mentre Brooks come sempre è presente in difesa, a rimbalzo (10) e sfiora la doppia cifra nelle marcature (9 punti).

Per Milano una vittoria importante e con buoni segnali da parte della squadra. Ettore Messina sottolinea: "La difesa è stata un po’ sulle gambe ogni tanto, abbiamo subito qualche uno contro uno di troppo. Vedremo di lavorare per mettere tutto a posto, però ho vista una squadra determinata, con qualche buona prova individuale e non era facile contro Reggio Emilia, che gioca bene, e tenuto conto che non è mai facile per chi gioca l’EuroLeague fare sempre bene nelle proprie leghe. Oggi abbiamo visto che il Real Madrid ha perso a Saragozza, che il Fenerbahce ha perso con il Karsiyaka, ogni tanto è toccato a noi, a tutti. Per questo alla fine questa prova mi soddisfa, ho fatto anche qualche esperimento difensivo e probabilmente non ha aiutato i ragazzi. Ho visto sbagliare tanti tiri aperti, ma non abbiamo mai perso determinazione e siamo stati abbastanza fluidi, in transizione qualche volta anche piacevoli, abbiamo mosso la palla, abbiamo usato di più le situazioni di post-up, siamo andati in area".

L'Olimpia Milano tornerà in campo giovedì sera al Forum (ore 20.45) contro la Stella Rossa Belgrado, poi trasferta in campionato sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro domenica alle 16.30.

ARMANI EXCHANGE MILANO-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 89-78 (24-23; 44-38; 75-62)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 2, Micov 14, Biligha 4, Moraschini 4, Roll 11, Rodriguez 8, Tarczewski 11, Nedovic 10, Cinciarini, Burns 2, Brooks 9, Scola 14. All. Messina

REGGIO EMILIA: Johnson-Odom 5, Fontecchio 9, Pardon 10, Candi 2, Poeta 13, Vojvoda 5, Infante ne, Owens 12, Upshaw 15, Cipolla ne, Diouf ne, Mekel 7. All. Buscaglia

Note: Tiri da 2: MI 22/47, RE 19/35; Tiri da 3: MI 10/30, RE 8/24; Tiri liberi: MI 15/21; RE 16/19;

Rimbalzi: MI 48 (Tarczewski 12); RE 34 (Pardon 10); Assist: MI 23 (Micov 8), RE 17 (Mekel 5)Arbitri: Lo Guzzo, Borgioni, Morelli