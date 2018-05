Olimpia Milano-Pistoia 101-74: ora lo spareggio con Venezia per il primo posto

“Vorrei fare i complimenti alla società perché fin dalla mattina la festa dell’Armani Junior Program ha portato qui tanti bimbi a fare basket. Davvero bello. In campo eravamo un po’ più leggeri e abbiamo attaccato meglio la zona rispetto alla settimana scorsa", spiega Simone Pianigiani dopo la vittoria per 101-74 dell'Olimpia Milano in casa contro Pistoia. I padroni di casa dominano il match sin dall'inizio. Sotto canestro non c'è partita grazie soprattutto a un super Tarczewski (13 punti, 10 rimbalzi e 6 falli subiti per un 23 di valutazione in meno di 18 minuti sul parquet). Bene Dada Pascolo (10 punti, 8 rimbalzi e un bel 19 di valutazione). Top scorer Vlade Micov (17 punti) - che sta ritrovando la migliore condizione dopo l'infortunio - con Bertans e Jerrells in doppia cifra (12 punti a testa).

Olimpia Milano, Pianigiani: "A Venezia per vincere, ma primo o secondo posto cambia poco"

"I ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato di diverso anche in difesa. Purtroppo è stata una settimana ancora senza Theodore ma le cose che avevamo preparato le abbiamo fatte", le parole di Pianigiani.

GOUDELOCK (FOTO LAPRESSE)



Mercoledì la sfida al Taliercio contro Venezia: in palio il primo posto in regular season in vista dei playoff che inizieranno il 12-13 maggio. Il coach di Milano però sottolinea: "A Venezia giocheremo una partita che vogliamo vincere ma tutte e due, sia noi che la Reyer, penseremo soprattutto ad arrivare ai playoff al meglio. Primo o secondo posto cambia poco perché conterrebbe solo in una gara 7 di finale, molto lontana e molto eventuale. Non si possono neppure fare previsioni sull’avversaria di un primo turno che sarà comunque difficile. Venezia ha vinto la Coppa cancellando l’eliminazione dalla Champions League ma non credo che dopo una stagione di EuroLeague come la nostra si possa essere davvero più freschi di loro”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-THE FLEXX PISTOIA 101-74 (31-20; 48-33; 77-54)

JERRELLS (FOTO LAPRESSE)



OLIMPIA MILANO: Goudelock 9, Micov 17, Bortolani 3, Pascolo 10, Tarczewski 13, Kuzminskas 9, Cinciarini 8, Cusin ne, Abass 6, Bertans 12, Jerrells 12, Gudaitis 2. All. Pianigiani

PISTOIA: Della Rosa 2, McGee 7, Barbon, Laquintana 3, Mian 7, Gaspardo 15, Onuoha, Bond 16, Moore 12, Ivanov 12. All. EspositoTiri da 2 MI 23/44 PT 24/45 Tiri da 3 MI 12/27 PT 6/23 Tiri liberi MI 19/21 PT 8/14 Rimbalzi MI 45 (Tarczewski 10) PT 30 (Bond 9) Assist MI 18 (Jerrells 4) PT 15 (Moore 5)