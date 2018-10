Olimpia Milano-Pistoia 107-83: "Chiuso bene questo periodo di tour de force"

“Era importante finire bene questo Tour de Force di cinque gare in nove giorni. Volevo finire con un’altra prestazione seria e nonostante il largo utilizzo di quintetti con giocatori non proprio abituati ad andare in campo insieme, quando abbiamo dovuto strappare abbiamo strappato". Simone Pianigiani analizza la vittoria dell'Olimpia Milano (107-83) al Forum contro Pistoia. "E’ bene che siano rientrati a meno quattro nel quarto periodo (76-72, ndr) perché questo ci ha dato modo di testarci ancora", spiega l'allenatore della squadra campione d'Italia.

Per Milano 5 giocatori in doppia cifra: dai 20 punti (in 17 minuti) per un ottimo Kuzminskas (12 nel secondo quarto quando è decisivo nel parziale che porta Milano dal 30-37 al 53-48 che chiude il primo tempo), ai 13 con 8 rimbalzi di Burns molto concreto, passando per i 12 di Tarczewski (5 di fila a inizio ripresa che fanno volare l'Olimpia Milano al primo vantaggio in doppia cifra: 58-48 al 22’) e 11 per Fontecchio (9 nell'ultima frazione quando è determinante nel bloccare la rimonta di Pistoia e dare il là allo show finale milanese) e 11 anche per Mike James (con 6 assist).

"Per ora direi che i ragazzi hanno mostrato voglia di stare insieme, di vincere e consapevolezza di quello che è il loro ruolo, quali sono le loro responsabilità. Burns ad esempio: verrà il suo momento anche in EuroLeague ma è importante che sappia di quale disperato bisogno abbiamo di lui in campionato. Oppure Fontecchio: avevamo già stabilito che Micov si sarebbe fermato perché con i carichi di lavoro di queste ultime gare era fondamentale dargli uno stop, quindi lui era l’unica vera ala piccola", prosegue l'allenatore dell'Olimpia MIlano.

"Mi è piaciuto che nel primo quarto con un atteggiamento difensivo di squadra imperfetto abbia macinato gioco senza preoccuparsi di segnare un canestro in più. E quando è tornato in campo si è meritato il diritto di giocare anche nei minuti decisivi e si sia fatto trovare pronto quando c’era da segnare. Questo è l’atteggiamento giusto: più saremo in grado di fare questo e più avremo la chance di diventare una squadra forte, che può essere competitiva su tutti i fronti. Lo stesso James: si sentiva di giocare di più ma io devo guardare al quadro di fondo e pensare a tutta la stagione. L’ho dovuto rimettere ma tenendolo a 23 minuti che va ancora bene”, conclude Pianigiani.

Ora l'Olimpia Milano torna a tuffarsi nel clima dell'Eurolega: giovedì 25 ottobre (ore 20,45) arriva al Forum il Khimki Mosca. Poi domenica trasferta di campionato a Pesaro (ore 18,15), prima di tornare sul parquet di casa venerdì 2 novembre contro i turchi dell'Efes Instabul.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-ORIORA PISTOIA 107-83 (26-24; 53-48; 72-61)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 8, James 11, Musumeci 2, Bertans 7, Fontecchio 11, Tarczewski 12, Nedovic 7, Kuzminskas 20, Cinciarini 8, Burns 13, Brooks 8, Jerrells.

All. Pianigiani

PISTOIA: Bolpin 7, Della Rosa ne, Johnson 21, Peak 6, Krubally 21, Auda 10, Di Pizzo, Martini 4, Querci, Severini 4, Johnson 10.

All. Ramagli

Tiri da 2 MI PT 29/59 Tiri da 3 MI PT 4/15 Tiri liberi MI PT 13/16 Rimbalzi MI 39 (Burns 8) PT 35 (Krubally 7) Assist MI 18 (James 6) PT 13 (Johnson 5)