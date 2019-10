Olimpia Milano, prima vittoria in Eurolega: Zalgiris Kaunas ko al Forum - Ettore Messina: "Importante vincere in casa, all’esordio"

“Era importante vincere in casa, all’esordio. Dopo un avvio molto buono, abbiamo avuto momenti di sofferenza, soprattutto in difesa, i falli non ci hanno aiutato con la rotazione, ma sono contento per i miei giocatori e mi congratulo anche con lo Zalgiris per come ha lottato fino alla fine". Ettore Messina analizza in sala stampa la vittoria dell'Olimpia Milano per 85-81 contro lo Zalgiris Kaunas nella seconda giornata di Eurolega.

I padroni di casa (privi di Arturas Gudaitis, Shelvin Mack e Nemanja Nedovic) comandano il match dall'inizio (23-7 il primo quarto), resistendo al rientro dei lituani che non mollano sino alla fine, reagiscono a un -10 nell'ultimo periodo (a 7 minuti dalla sirena), ma alla fine devono arrendersi. L'Olimpia manda 4 giocatori in doppia cifra: top scorer Sergio Rodriguez (17 punti con 6 assist, 2 stoppate e i 2 liberi a 8 secondi dalla fine che fissano il punteggio sull'85-81), superba la prova di Jeff Brooks (24 di valutazione con 14 punti, 5 rimbalzi, 2 palle rubate e 3 assist), positivo il rientrante Micov (13 punti segnando canestri pesanti e 2/2 ai liberi nei secondi finali del match) e momenti di qualità da Luis Scola (11 punti, 4 rimbalzi e 3 assist). Ma nella vittoria di Milano c'è una buonissima intensità da parte di Aaron White (8 punti, 2 rimbalzi e 5 falli subiti) e ottime giocate di Paul Biligha sia sul fronte offensivo (4 punti) che soprattutto a livello difesivo.

"Abbiamo fatto un po’ di fatica contro il loro pressing, soprattutto non sempre siamo riusciti a mettere la palla nei posti giusti e nelle mani giuste. In difesa, dobbiamo mettere a posto qualche cosa, capita che facciamo un cambio troppo presto o uno troppo tardi. Ho usato quintetti atipici, qualche volta eravamo troppo piccoli e altre volte troppo grossi, ma senza Mack e Nedovic ho cercato soprattutto di avere in campo qualcuno capace di trattare la palla senza preoccuparmi troppo dei ruoli", spiega Ettore Messina.

Su Jeff Brooks: "E' importante per come sta giocando da 3, questo ci aiuta, soprattutto perché con il rientro di Gudaitis i lunghi potranno non mangiarsi troppi minuti. Biligha? Ha fatto alcune cose importanti, una palla rubata, un canestrone alla fine. Mi piace che abbiamo tirato meglio, abbiamo dato più assist di loro e la valutazione parla di una grande differenza, e siamo sempre stati avanti”.

Ora l'Olimpia Milano si prepara alla sfida casalinga di campionato contro Brindisi in programma domenica al Forum (alle 17,30), poi sarà doppia trasferta: giovedì 17 ad Atene contro il Panathinaikos (20,30) e domenica 20 ottobre a Cremona (ore 17,30)

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-ZALGIRIS KAUNAS 85-81 23-7; 43-36; 64-59

JEFF BROOKS (foto Lapresse)



OLIMPIA MILANO: Della Valle 4, Micov 13, Biligha 4, Moraschini, Roll 6, Rodriguez 17, Tarczewski 8, Cinciarini, Burns ne, White 8, Brooks 14, Scola 11. All. Messina

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 19, Perez, Lekavicius 11, Hayes 5, Jankunas 6, Milaknis 8, Geben 2, Jokubaitis ne, Leday 5, Landale 10, Grigonis 13, Ulanovas 2. All. Jasikevicius.

NOTE: Tiri da 2: MI 22/39, ZK 21/42; Tiri da 3: MI 7/14, ZK 6/17; Tiri liberi: MI 20/23, ZK 21/22; Rimbalzi: MI 25 (Tarczewski 6), ZK 26 (Walkup 4), Assist: MI 14 (Rodriguez 6), ZK 10 (Lekavicius 4).