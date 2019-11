Olimpia Milano, sesta vittoria di fila in Eurolega con super Della Valle

“La partita ha cambiato volto nel secondo quarto quando abbiamo alzato l’intensità difensiva soprattutto sui loro portatori di palla, specialmente con Mack e Della Valle. In più abbiamo ridotto le palle perse che all’inizio e un po’ alla fine ci hanno condizionato. Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra su Shengelia, che era stato giocatore della settimana due volte di fila, e lì tutta la squadra ha aiutato". Ettore Messina analizza in sala stampa la sesta vittoria di fila in Eurolega (in sette partite) dell'Olimpia Milano. Il Baskonia finisce ko al Forum: finisce 81-74 un match che avrebbe anche potuto chiudersi con un divario ancora più netto, con i padroni di casa che arrivano sul +18 nell'ultimo quarto: "Mi è dispiaciuto non conservare un margine adeguato alla fine, ma è stata una vittoria importante, non facile, contro una squadra che ha tradizione, carattere, è sempre competitiva e molto ben allenata da Perasovic. Ringrazio anche il pubblico: ci ha sostenuto in modo decisivo quando nel primo quarto non stavamo andando bene”.

Amedeo Della Valle è stato ancora una volta grande protagonista nella vittoria con 11 punti nel parziale di 17-0 che spacca la partita (e sono 15 totali, di cui 13 nell'ultimo quarto con 2 palle rubate e 19 di valutazione). “Vedo un ragazzo che viene, parla poco, si allena tanto. Soprattutto ci sta dando una grande mano in difesa. I miei assistenti sono bravi a trovargli le marcature giuste e lui risponde come oggi contro Vildoza. Devo dire, ammetto, che un impatto del genere è comunque superiore alle mie aspettative, anche se pensvao potesse essere un elemento importante per noi”, spiega Ettore Messina.

ETTORE MESSINA (FOTO LAPRESSE)



Molto positiva anche la prova di Shelvin Mack. Dopo un paio di errori al tiro all'inizio, scalda il pubblico con un recupero in tuffo e 5 punti di fila che chiudono il primo tempo (firmando l'allungo di Milano sul 40-34). Il 29enne play americano chiude con una buonissima prova difensiva e 10 punti e 3 assist. Ettore Messina sottolinea: “In difesa è stato decisivo, soprattutto sul loro pock and roll che ci stava ammazzando all’inizio. Oggi in attacco ha fatto meglio, ha ancora la tendenza ad andare nel traffico che è figlia del mondo da cui proviene. Lì si aiuta meno dal lato debole anche perché tutti sono molto preoccupati dei due o tre giocatori di alto livello che ci sono in ogni squadra”.

Prestazione convincente anche per Roll (12 punti con 2/2 da 3, 3 rimbalzi e 4 assist), Micov (incide molto nel primo tempo con un paio di triple importante e chiude con 12 punti e 6 falli subiti), i lampi di Sergio Rodriguez (13 punti), la difesa di Jeff Brooks e i rimbalzi di Tarczewski (7 con 6 punti). L'Olimpia Milano vince di squadra: “Abbiamo vinto qualche partita senza farci prendere dall’ansia quando le cose non andavano bene, ma in futuro dovremo essere bravi a confermare questa qualità anche quando perderemo delle partite. Ho la fortuna di avere giocatori come Rodriguez, Scola, Roll ad esempio, ma anche altri, che non si fanno troppo condizionare”.

L'Olimpia Milano piace e conquista il pubblico del Forum per la sua dedizione alla difesa: “Mi fa piacere che il pubblico esulti per un’infrazione avversaria di 24″, ma qui a Milano di belle difese ne hanno viste tante quindi non sono sorpreso, anzi mi sarei stupito del contrario. Io ho l’etichetta di difensivista attaccata addosso, sono come Trapattoni, magari non è di moda, ma mi va bene così, perché in questo sport alla fine se vuoi vincere con continuità devi difendere”, conclude Ettore Messina.

L'Olimpia Milano tornerà in campo lunedì sera, al Forum di Assago, contro la OriOra Pistoia (ore 20.30). In Eurolega andrà poi in trasferta, giovedì prossimo alle ore 18.00 italiane sul campo del Khimki Mosca.

ARMANI EXCHANGE MILANO-BASKONIA VITORIA 81-74; (14-19; 40-34; 56-53)

OLIMPIA MILANO (FOTO LAPRESSE)



OLIMPIA MILANO - Della Valle 15, Mack 10, Micov 12, Biligha, Gudaitis 2, Roll 12, Rodiriguez 13, Tarczewski 6, Nedovic 2, Cinciarini, Brooks 3, Scola 6. All. Messina

VITORIA - Vildoza 6, Gonzalez ne, Henry 13, Janning 5, Diop, Fall 13, Stauskas 15, Shengelia 12, Garino 2, Shields 2, Polonara, Eric 6. All. PerasovicNote: Tiri da 2: MI 16/30, BV 22/36; Tiri da 3: MI 10/22, BV 8/22, Tiri liberi: MI 19/20, BV 6/13; Rimbalzi: MI 24 (Tarczewski 7), BV 27 (Shengelia 9); Assist: MI 14 (Roll 4), BV 14 (Henry 5)