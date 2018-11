Olimpia Milano show con Reggio Emilia: 100-75. Mike James e Fontecchio super

“Oggi abbiamo fatto bene con chi doveva far bene ma abbiamo fatto anche un secondo quarto che non mi è piaciuto. Da parte nostra dobbiamo cercare di migliorarci ogni secondo per crescere sempre perchè dobbiamo essere sempre pronti e lavorare sui dettagli". Coach Simone Pianigiani commenta in sala stampa dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia.

Finisce 100-75, con i campioni d'Italia che chiudono il primo tempo avanti di 1 (44-43) e nel terzo quarto spaccano la partita con un 31-13 di parziale che non ammette repliche. Per l'AX Armani Exchange è la sesta vittoria su sei partite di campionato: i campioni d'Italia restano dunque in vetta alla classifica insieme a Venezia e domenica prossima è in programma lo scontro diretto al Taliercio.

Grande protagonista Mike James con 21 punti in 18 minuti (6/11 da 3 e 3 assist), ma al suo fianco un ottimo Simone Fontecchio (14 punti in 21 minuti e molto bene in difesa). Ma al di là delle cifre è buona comunque la prova di squadra: tutti ci mettono qualcosa nel successo dell'Olimpia, da Amedeo Della Valle a Cinciarini, passando per Bertans, Burns, Brooks e Tarczewski.

"Da oggi avremo 5 partite in 10 giorni, è importante che l’approccio mentale sia sempre quello giusto da parte di tutti e oggi quando è stato così abbiamo fatto il nostro dovere con serietà. Bisogna sempre cercare di distribuire le energie tra tutti i nostri giocatori, oggi molto bene Fontecchio su Ledo in difesa, ha fatto molto bene con attenzione e ha incominciato ad usare il suo corpo in maniera corretta e non scomposta. Mi sono piaciute tante altre cose come la continuità di minutaggio di Amedeo Della Valle e la possibilità di chiamare in causa Bertans dopo diversi minuti in panchina, sono tutte cose importanti", prosegue Pianigiani nella sua analisi.

"Per noi queste sono tutte occasioni per crescere. Mike James ha fatto tanta fatica fisica a causa degli straordinari che ha dovuto fare in quest’ultimo periodo, però ha ritrovato anche un buon ritmo di tiro. All’intervallo eravamo a +1 e vedere un giocatore come lui che vuole dare uno strappo decisivo per vincere mi sembra un segnale molto importante. Aspettiamo di vedere quando potrà tornare Nedovic, domani valuteremo ancora le sue condizioni insieme al preparatore e allo staff medico", conclude il coach dell'Olimpia Milano.

Ora l'Olimpia Milano torna a concentrarsi sull'Eurolega: giovedì (ore 18,15) trasferta in Turchia sul campo del Darussafaka. Domenica sarà big match di campionato a Venezia (ore 20,45), prima di tornare la Forum mercoledì 21 novembre (ore 20,45) nella sfida contro i baschi del Vitoria.

AX MILANO-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 100-75 (23-15; 44-43; 75-56)

Mike James (foto Lapresse)



OLIMPIA MILANO: James 21, Micov, Bertans 5, Fontecchio 14, D'Ambrosio, Tarczewski 11, Kuzminskas 8, Cinciarini 9, Burns 2, Brooks 8, Jerrells 11, Della Valle 11. Al. Pianigiani

REGGIO EMILIA: Mussini 8, Ledo 21, Diouf ne, Candi 10, Cipolla, Gaspardo 13, Vigori 4, Dellosto, Griffin 7, Llompart 5, De Vico 7. All. Cagnardi

Tiri da 2 MI 25/39 RE 17/37 Tiri da 3 MI 13/31 RE 9/24 Tiri liberi MI 11/13 RE 14/19

Rimbalzi MI 39 (Brooks 7) RE 31 (Griffin 5) Assist MI 15 (James 3) RE 6 (Mussini 2)