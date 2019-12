Olimpia Milano torna alla vittoria: Valencia ko. Nedovic, il rientro si avvicina

Olimpia Milano torna alla vittoria: Valencia ko. Nedovic, si avvicina il rientro. Ettore Messina: "Secondo tempo difensivamente importante"

“Non era facile, perché venivamo da una striscia perdente e potevamo essere un po’ nervosi, soprattutto nel secondo tempo era diventata una gara da dentro o fuori, do-or-die, ma i miei giocatori hanno risposto bene e mi congratulo con loro". Ettore Messina analizza in sala stampa la vittoria dell'Olimpia Milano (priva di Jeff Brooks che non ha giocato causa attacco influenzale) contro il Valencia.

Il 78-71 chiude un ciclo di sconfitte (cinque), consegna ai padroni di casa l'ottavo successo in Eurolega (in quindici partite) e conferma una classifica in zona playoff. Dopo un primo tempo in equilibrio (43-43), la partita di spacca nel terzo periodo (19-10). Nell'ultimo quarto gli spagnoli provano a tornare sotto (66-63), ma l'Olimpia reagisce (sospinta da Luis Scola: tripla e assist del 71-63), tiene duro e porta a casa una vittoria meritata.

Della Valle top scorer milanese (15 punti firmati in un primo tempo di altissimo livello), Tarczewski oltre a 13 punti porta a casa 10 rimbalzi e una partita in crescendo a livello difensivo. Micov (13 punti) come sempre trova i canestri quando la palla pesa e Sergio Rodriguez fatica in difesa, ma sale in cattedra in attacco nel secondo tempo (10 punti e 8 assist). Segnali di crescita da Gudaitis (9 punti, 5 rimbalzi) che sta lavorando per trovare la condizione migliore dopo gli infortuni di questi mesi.

"Il secondo tempo difensivamente è stato importante, abbiamo mosso bene la palla, dato via 18 assist. Sono contento, non è mai facile in EuroLeague, loro avevano appena battuto nettamente Vitoria. Adesso ripartiamo da qui e andiamo avanti. Abbiamo trovato risorse fondamentali in Della Valle, che dopo l’infortunio aveva fatto fatica, e anche Gudaitis mi pare che stia ogni giorno un po’ meglio soprattutto in termini di capacità di stare in campo per più minuti consecutivi. Non è ancora al meglio, ma è bello averlo, e con lui anche Tarczewski, paradossalmente, gioca meglio. Oggi è stato molto solido", le parole di Ettore Messina.

"Devo dire che anche White, senza fare nulla di speciale, ha dato l’anima e ci ha aiutato, per cui ci fosse stato Brooks, avrei potuto ruotare di più Luis Scola. Dobbiamo arrivarci. Ma per stasera va molto bene così. Il terzo quarto dimostra che non è un problema fisico. I giocatori sembrano stanchi perché giocano tanto, ma è così anche per gli altri. Oggi siamo andati in campo nel secondo tempo mentalmente a posto”, sottolinea il coach dell'Olimpia Milano. Che presto dovrebbe avere nuovamente a disposizione Nedovic. "Tutti gli esami medici sono confortanti. Oggi allenamento piuttosto intenso individuale, lo farà anche nel fine settimana, poi inizierà ad allenarsi con la squadra a partire da lunedì prossimo. Se tutto andrà bene, giocherà a Santo Stefano contro il Cska Mosca. Altrimenti aspetteremo domenica l’altra“.

La squadra di Ettore Messina domenica (ore 18) sarà in campo al Forum contro la Dolomiti Energia Trentino, poi a Santo Stefano trasferta di Eurolega contro il Cska Mosca (ore 17 italiane).

ARMANI EXCHANGE MILANO-VALENCIA BASKET 78-71 (26-24; 43-43; 62-53)

OLIMPIA MILANO: Della Valle 15, Mack 2, Micov 13, Biligha ne, Gudaitis 9, Moraschini 4, Roll 5, Rodriguez 10, Tarczewski 13, Cinciarini ne, White, Scola 7. All. Messina

VALENCIA: Colom 9, Marinkovic 3, Loyd 4, Ndour 6, Abalde, Labeyrie 7, Van Rossom 9, Tobey 11, Motum ne, Dubljevic 20 , Jimenez, Doornekamp 2. All. Ponsarnau

Note: tiri da 2: MI 26/46, VB 18/36; tiri da 3: MI 4/18, VB 6/28; tiri liberi: MI 14/17, VB 17/21;

Rimbalzi: MI 37 (Tarczewski 10), VB 40 (Tobey 6); assist: MI 18 (Rodriguez 8), VB 15 (Colom 6)