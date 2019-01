Olimpia Milano-Virtus Bologna 94-75 Pianigiani: "Record di quintetti mai schierati"

“Mi è piaciuto l’approccio, anche Mike James prima di uscire ha lasciato un’impronta e siamo partiti molto forte. Quando l’abbiamo perso (tenuto a riposo precauzionale dopo il primo quarto per iperestensione del gomito destro, ndr) c’è stato un momento di smarrimento perché la partita era ancora lunga ma non potevamo gestirla. Poi abbiamo ripreso a macinare gioco e abbiamo finito molto bene". Simone Pianigani analizza la vittoria per 94-75 dell'Olimpia Milano Sulla Virtus Bologna.

Un successo mai in discussione con i padroni di casa sempre in controllo sul match malgrado le tante assenze (Tarczewski, Nedovic, Gudaitis e Cinciarini). Bologna prova a risalire dal -16 di fine primo tempo (48-32) al -4 del 28° (61-57), ma è un'illusione che dura poco: in un paio di minuti i padroni di casa cambiano marcia trovandosi già sul +9 (67-58 al 30°) e la Virtus deve alzare definitivamente bandiera bianca sino al 94-75 finale.

Dà spettacolo Mike James nei dieci minuti in campo nel primo quarto (12 punti e una schiacciata spettacolare che a esplodere il Forum). Poi la scena è tutta dell'ex Simone Fontecchio che gioca un grande match a tutto campo: difesa e 14 punti (5/7 dal campo). Applausi anche per Jeff Brooks, anche lui incisivo sia a livello difensivo che offensivo (chiude con 12 punti, 7 rimbalzi e 4 falli subiti). L'Olimpia Milano complessivamente chiude con 6 giocatori in doppia cifra: ci sono anche Jerrells - top scorer di squadra (16 punti e 4 assist, anche se 4 perse) - Micov (13 punti) e Kuzminskas (11 punti).

"Sono stati bravi tutti a farsi trovare pronti: capisco che non sia facile farlo sempre ma nelle grandi squadre non può che essere così. Stasera abbiamo battuto il record di quintetti mai schierati prima, con Brooks da 5, Micov anche da 2, portatori di palla vari. Della Valle da playmaker ha pensato più a costruire per gli altri che a segnare. Chiaro che la stessa partita a Firenze sarà molto diversa. La difesa? Cifre alla mano dove siamo carenti è nel difendere il contropiede avversario e questo qualche volta dipende dall’attcco che non è cinico oppure magari non spendiamo falli nel modo giusto. Però come con lo Zalgiris è vero che il tipo di mentalità stasera è stato quello giusto”, spiega Pianigiani.

Il tecnico dell'Olimpia Milano parla poi del neo-acquisto James Nunnally (contratto sino al 30 giugno 2020): “Lo volevo anche a Gerusalemme poi scelse il Fenerbahce. E’ un giocatore moderno che ha dimostrato di avere solidità difensiva e può aiutarci in due e magari anche tre ruoli, giocare accanto a Micov o in sostituzione di Micov. Non voglio caricarlo di responsabilità: avevamo detto che non cercavamo nessuno per tamponare una situazione, ma solo se avesse avuto senso per il futuro. E lui ce l’ha. Chiaramente, vedremo le condizioni di forma ma l’idea è che giochi a Gran Canaria. Averlo significa essere pronti in caso di emergenza anche nei playoff. Penso a stasera: di tre playmaker ne avevamo disponibile uno e la guardia che può portare palla, Nedovic, non c’era neanche lui. E’ importante poter fronteggiare queste situazioni”.

Ora l'Olimpia Milano si concentra di venerdì 1° febbraio (ore 21) in Eurolega: si va sul campo di Gran Canaria. Lunedì 4 trasferta di campionato a Pistoia (ore 20,30), prima delle sfide al Forum contro Darussafaka (giovedì 8 alle 20,45) e VL Pesaro (10 febbraio ore 18,15).

OLIMPIA MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 94-75 (22-16, 48-32; 67-58)

Olimpia Milano: Ferrari, De Capitani, Kuzminskas 11, Della Valle 7, Micov 13, Jerrells 16, Brooks 12, Burns 3, Fontecchio 14, Omic, Bertnas 6, James 12. All. Pianigiani

Virtus Bologna: Martin 3, M'Baye 8, Taylor 18, Kravic 13, Pajola, Venturoli ne, Aradori 10, Cappelletti, Baldi Rossi 4, Punter 9, Moreira 10, Berti ne.

Note. Tiri da 2: MI 24/33, BO 23/39; Tiri da 3: MI 7/19, BO 3/19; Tiri liberi: MI 25/32, BO 20/31;

Rimbalzi: MI 30 (Brooks 7), BO 28 (Moreira 7); Assist: MI 14 (Jerrells 4), BO 6 (Taylor 3)