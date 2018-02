Olimpiadi 2018, Brignone bronzo in gigante: "Non finisce qui". Olimpiadi 2018 news

OLIMPIADI 2018, BRIGNONE BRONZO IN GIGANTE DONNE, ORO A SHIFFRIN

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante femminile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. L'oro è andato alla statunitense Mikaela Shiffrin, seconda a metà gara, con il tempo complessivo di 2'20''02 davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel. Brignone ha confermato il terzo posto della prima manche, regalando all'Italia la quarta medaglia in questa edizione dei Giochi. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg, quinta l'altra azzurra Marta Bassino. Delusione per Manuela Moelgg, che non è andata oltre l'ottava posizione finale dopo aver chiuso davanti a tutte la prima manche.

OLIMPIADI 2018, BRIGNONE BRONZO NEL GIGANTE: "VOLEVO PODIO CON MANUELA MOELGG". PYEONGCHANG 2018 NEWS

"Non riesco a esprimermi, quando ho visto sette centesimi ero veramente dispiaciuta, perche' speravo di essere davanti. Sapevo di non avere fatto una manche perfetta, ma ci tenevo molto, perche' cosi' avremmo potuto essere in due sul podio. Quando scendeva Manuela stavo veramente male, e sono ancora dispiaciuta adesso, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il podio con lei". Lo ha detto Federica Brignone ai microfoni di Eurosport dopo aver vinto il bronzo nel gigante femminile alle Olimpiadi. "Questa medaglia ha un significato enorme, non mi rendo neanche conto di dove sono e cosa sto facendo" ha detto l'azzurra. "Sara' bellissimo, sono molto emozionata adesso. Io mi sono commossa come mai nella mia vita e mi spiace tantissimo per Manuela". Infine una promessa:"La festa non e' finita, io ho ancora tante gare".

OLIMPIADI 2018, SVINDAL ORO IN DISCESA LIBERA. PARIS QUARTO. PYEONGCHANG 2018 NEWS

Doppietta norvegese e delusione azzurra nella discesa libera maschile alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. La medaglia d'oro è andata ad Aksel Lund Svindal con il tempo di 1'40''25, seguito a 12 centesimi dal connazionale Kjetil Jansrud. Bronzo allo svizzero Beat Feuz, mentre l'italiano Dominik Paris ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione, con un distacco di 54 centesimi da Svindal e a 0''36 dalla possibile medaglia. Sesto Peter Fill alle spalle del tedesco Thomas Dressen. Fuori dalle prime 15 posizioni Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi. Per Svindal, vincitore di due coppe del mondo in carriera, si tratta della seconda medaglia d'oro olimpica dopo quella conquistata in Super G a Vancouver nel 2010.

OLIMPIADI 2018, PARIS: "PECCATO NON ESSERE SUL PODIO"

"Peccato non essere sul podio, ho dato il massimo e ho provato di tutto, nella parte centrale ho sbagliato un po' una curva e mi sentivo lento, il resto era buono". Dominik Paris commenta amaro il suo quarto posto - a un paio di decimi dal bronzo - nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Delusione anche per Peter Fill, che ha chiuso sesto: "Io ero pronto e mi sentivo bene. Ho fatto un errore dopo aver preso una buca, senza forse potevo recuperare qualche decimo. Ci vuole anche un po' di fortuna. Questo risultato rispecchia comunque i valori della stagione".