OLIMPIADI 2018 (FOTO LAPRESSE)

OLIMPIADI 2018, PRIMA MEDAGLIA D'ORO E' SVEDESE

La prima medaglia d'oro delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 parla svedese. A vincerla Charlotte Kalla, nella gara di Skiathlon 7,5 + 7,5 km. Sul podio con lei sale la norvegese Marit Bjoergen (argento) e la finlandese Krista Parmakoski (bronzo). Solo 26esima l'italiana Elisa Brocard.

Olimpiadi 2018, Coree: Kim Jong Un invita a Pyongyang presidente del Sud Moon

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a partecipare a un summit a Pyongyang. Lo ha annunciato Seul. L'invito e' stato portato da Kim Yo Jong, sorella del numero uno nordcoreano in visita al Sud per i Giochi Olimpici. Kim Jong Un e' pronto a incontrare Moon "il prima possibile", secondo un portavoce della Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud.

Il summit sarebbe il terzo del suo genere, dopo gli incontri tra il padre di Kim, Kim Jong Il, e i sudcoreani Kim Dae-jung e Roh Moo-Hyun nel 2000 e nel 2007, ogni volta a Pyongyang. Dopo mesi di silenzio sulla sua partecipazione anche alle Olimpiadi di Pyeongchang, la Corea del Nord e' in pieno corteggiamento, inviando atleti del Sud, artisti, cheerleader e delegazioni di alto livello. Moon ha ricevuto a pranzo oggi il capo di Stato nordcoreano Kim Yong Nam, i cui compiti sono soprattutto formali, cosi' come Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano. "L'inviato speciale Kim Yo Jong ha consegnato una lettera personale" da suo fratello esprimendo il suo "desiderio di migliorare le relazioni inter-coreane", ha detto il portavoce di Moon Kim Eui-kyeom. Il presidente della Corea del Sud ha da tempo avviato una campagna per il dialogo con il Nord, ma non ha immediatamente accettato questa proposta. Ha chiesto di creare "le giuste condizioni" per tale visita, invitando il Nord a perseguire piu' attivamente il dialogo con Washington, ha affermato. "E' assolutamente necessario che il Nord e gli Stati Uniti inizino rapidamente i colloqui", ha affermato il presidente sudcoreano, citato dal suo portavoce. Washington insiste che il Nord deve dimostrare di essere pronto per la denuclearizzazione prima di qualsiasi negoziato, che Pyongyang rifiuta assolutamente.

Olimpiadi 2018: Moon e capo cerimoniale del Nord a partita hockey

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il capo del cerimoniale del Nord Kim Yong Nam assisteranno insieme alla partita d'esordio della squadra unificata di hockey femminile a Gangneung contro la Svizzera. La squadra unificata gioca di nuovo per la prima volta dopo 27 anni e la partita e' il primo impegno olimpico comune dopo la cerimonia d'inaugurazione in cui le due delegazioni hanno sfilato sotto una sola bandiera.

OLIMPIADI 2018, PYEONGCHANG: ATTACCO HACKER DURANTE CERIMONIA D'APERTURA

Attacco hacker ieri sera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, pirati informatici hanno causato gravi malfunzionamenti del sistema di trasmissione dei segnali televisivi su reti informatiche. Gli organizzatori dei Giochi hanno spento i server per prevenire ulteriori danni ed è stato bloccato il sito delle Olimpiadi. Il sito è tornato on line nella mattinata in Corea. In un comunicato, il Comitato di Pyeongchang ha spiegato che "per alcune ore abbiamo avuto problemi ai nostri sistemi ieri sera, ma non hanno interrotto alcun evento e non hanno avuto effetti sulla sicurezza di atleti e spettatori". "Ci scusiamo per l'inconveniente causato a tutte le persone colpite", si legge ancora nella nota in cui si precisa che "tutto adesso sta funzionando bene come previsto e gli esperti di informatica stanno lavorando per tenere sotto controllo i sistemi