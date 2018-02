Olimpiadi 2018, Pellegrino d'argento. Fontana d'oro: "Ritiro? Ho altre gare"

Foto LaPresse

Olimpiadi 2018, Federico Pellegrino medaglia d'argento

Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d'argento nello sprint di fondo a tecnica classica conquistando la volata del secondo posto per due centesimi sul russo Bolshunov e chiudendo dietro al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo che ha dominato la finale.

Olimpiadi 2018, Arianna Fontana medaglia d'oro nello short track

Arianna Fontana ha vinto ma medaglia d'oro alle Olimpiadi 2018 nello short teack 500 metri. L'azzurra ha vinto la finale a cinque contro la padrona di casa Minjeong Choi, vincendo solo al fotofinish. Le avversarie della Gangneung Ice Arena oltre alla coreana erano la britannica Christie, l'olandese Van Kerkhof e la canadese Boutin ripescata all'ultimo. L'Italia sale a quota due medaglie in queste Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang dopo il bronzo di Windisch nel biathlon. Per Arianna Fontana, portabandiera azzurra, si tratta del primo titolo olimpico vinto in carriera, sesta medaglia dopo dopo un argento e quattro bronzi da Torino 2006 in poi.

OLIMPIADI 2018, ARIANNA FONTANA "SOGNO DIVENTATO REALTÀ,RITIRO? HO ALTRE GARE"

"Finalmente il mio sogno e' diventato realta'. L'ho sognato tante volte ma viverlo e' anche meglio". Sono le prime parole di Arianna Fontana dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang nei 500 donne di short track. "Ritiro? Ho ancora altre gare qui" ha risposto l'azzurra, unica europea oro in questa specialita' e prima donna all time nella sua disciplina.