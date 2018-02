Olimpiadi 2018, pattinaggio di figura: no bronzo, Italia quarta. Polemica

Il sogno c'era ma alla fine e' svanito e l'Italia nella gara a squadre del pattinaggio di figura delle Olimpiadi di PyeongChang si deve accontentare, come a Sochi 2014, di un amaro quarto posto a sei punti dal bronzo. Nessun podio per gli azzurri che dopo la prima giornata sembravano in corsa per una medaglia. Al termine della gara gli italiani contestano i punteggi rimasti eccessivamente bassi per la coppia di danza composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte. "Abbiamo fatto la gara della vita, siamo orgogliosi di noi, delusi dal punteggio. Di sicuro la giuria e' composta da persone competenti ma non sappiamo cosa abbiano visto - hanno detto Anna e Luca -. Abbiamo capito cosa dovevamo migliorare, lo abbiamo fatto ma loro (riferendosi alla giuria, ndr), lo hanno capito? C'e' stato troppo stacco tra una coppia e l'altra e questo non ci e' piaciuto. Ne parleremo durante gli incontri che abbiamo con le giurie. Noi proseguiamo sulla nostra strada, in vista della gara individuale non cambieremo nulla, non ha senso, cambiare. Si rischia di rovinare tutto". Per il movimento azzurro delle nobili lame del ghiaccio resta la soddisfazione di far parte delle migliori cinque Nazioni al mondo.

Qualificatisi per disputare i programmi lunghi, gli italiani hanno fatto molto bene con le coppie (Valentina Marchei-Ondrej Hotarek) e con la danza (Cappellini-Lanotte), tenuto piu' che egregiamente con il 19enne Matteo Rizzo, rivelazione all'esordio olimpico mentre Carolina Kostner, quasi perfetta nel programma corto, e' venuta un po' a mancare nel free program pattinato sulle note di "Preludio al pomeriggio di un fauno" di Debussy e con un nuovo abito di colore viola andato a sostituire l'appariscente tutone verde dei recenti Europei di Mosca. La fuoriclasse altoatesina oggi ha commesso alcune gravi imperfezioni. Non errori veri e propri o cadute, ma alcuni salti non li ha eseguiti cosi' bene come altre volte sia in fase di esecuzione aerea che di atterraggio. Carolina Kostner ha pasticciato sulla triplice combinazione mentre e' stata, come consuetudine, eccellente sotto l'aspetto della coreografia, da sempre il suo cavallo di battaglia. "Il pattinaggio in Italia e' migliorato molto anche se nella vita si puo' sempre migliorare - dice sorridendo la Kostner nella mixed zone della Gangneung Ice Arena -. Noi siamo una mini mini Nazione rispetto alle altre che sono in gara qui oggi, a partire dal numero delle piste. Adesso andro' a Seul per proseguire la preparazione in vista della gara individuale. Zagitova? Io non guardo il programma delle altre atlete, mi concentro su me stessa ma so che e' bravissima". L'oro del team event e' andato al Canada con 73 punti, argento agli atleti olimpici di Russia (OAR) con 66, bronzo agli Stati Uniti con 62.