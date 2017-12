Olimpiadi invernali, Russia esclusa: atleti senza bandiera

La squadra olimpica russa è stata esclusa dal Cio dai Giochi invernali del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud. Ai funzionari governativi del paese sarà vietato partecipare ai Giochi, e la bandiera russa non sarà esposta alla cerimonia di apertura e non suonerà l'inno.

Tutti gli atleti provenienti dalla Russia che riceveranno una dispensa speciale potranno competere solo come individui neutrali e il medagliere ufficiale mostrerà per sempre che la Russia ha vinto zero medaglie. Questa è stata la decisione presa oggi dal Comitato olimpico internazionale (Cio) in relazione alle pratiche di doping 'di stato' in Russia.