Olimpiadi, Salvini: "Governo sarà a Losanna, forse ci sarò anche io"

"Sicuramente ci sarà il governo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini rassicura sulla presenza dell'esecutivo il 24 giugno a Losanna per il voto che designerà il paese che ospiterà le Olimpiadi invernali 2026. "Io non sono al livello della principessa Vittoria (che rappresenterà la Svezia, ndr) - dice a margine di un convegno a Milano - evidentemente però sto seriamente meditando di andarci perché sarebbe un evento eccezionale per tutta l'Italia, avrebbe un indotto minimo di 3 miliardi di euro per le casse italiane, pensiamo a turismo, pensiamo allo sport, ai giovani alla cultura". Quindi il 24 giugno "sarà una data importante, l'unico dubbio che ho è che forse la data coincide con l'abbattimento di quel che rimane del ponte Morandi a Genova".