Olympiacos-Juventus 0-2. Cuadrado-Bernadeschi, gol per gli ottavi di Champions League

La Juventus vince 2-0 in casa dell'Olympiacos e raggiunge la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nell'ultima giornata del gruppo D. Ad Atene la squadra di Allegri arriva senza titolari importanti (Buffon, Mandzukic e Chiellini) e passa in vantaggio subito con un tocco di destro da parte di Cuadrado al 15' su assist di Alex Sandro, poi Szczesny nega ai greci il gol del pareggio in un paio di occasioni. Ben Nabouhane prende un palo a dieci minuti dalla fine, quindi Bernardeschi chiude il match all'89' con un sinistro a giro. Sotto tono Dybala (sostituito da Pjanic dopo 60 minuti) e Higuain. La Juventus respira dopo un'ora di dubbi, anche grazie al gol del vantaggio del Barcellona (al 59°) sullo Sporting Lisbona (in un match poi vinto 2-0 dai blaugrana) che avrebbe permmesso ai bianconeri di qualificarsi anche perdendo al Pireo.

Olympiacos-Juventus, Cuadrado: “Raggiunto il primo obiettivo, ma dobbiamo migliorare ancora”

“Sono contento, era importante vincere e abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo della stagione. Adesso voltiamo pagina e penseremo all’Inter, una partita molto importante. Sapevamo di dover giocare una partita difficile, dobbiamo cercare di migliorare e continuare a crescere. Penso che non prendere gol sia molto importante, fare una partita così e non subire gol è significativo e dobbiamo continuare così”, le parole di Juan Cuadrado ai microfoni di Mediaset Premum.

OLIMPIACOS-JUVENTUS 02- TABELLINO



RETI. 15′ Cuadrado (J), 44′ st Bernardeschi.

OLYMPIACOS (4-2-3-1). Proto 6.5; Elabdellaoui 5, Nikolaou 6, Engels 6, Koutris 5.5; Romao 6, Tachtsidis 6.5; Pardo 6, Odjidja 5.5 (17′ st Fortounis 5), Sebà 5 (1′ st Marin 6); Djurdjevic 5 (26′ st Ben 6). A disp. Androutsos, Ben, Botia, Choutetsiotis, Fortounis, Gillet, Marin. All. Lemonis.

JUVENTUS (4-2-3-1). Szczeny 7; De Sciglio 6.5, Barzagli 6.5 (25′ st Rugani 6), Benatia 6, Alex Sandro 5.5; Khedira 6, Matuidi 6; Cuadrado 6 (39′ st Bernardeschi 7), Dybala 5 (17′ st Pjanic 6), Douglas Costa 5.5; Higuain 6. A disp. Pinsoglio, Rugani, Asamoah, Pjanic, Marchisio, Bernardeschi, Mandzukic. All. Allegri.

AMMONITI. 32′ Koutris (O), 43′ Djurdjevic (O), 4′ st Benatia (J), 10′ st Nikolaou (O).

ARBITRO. Borbalan (SPA) 6.