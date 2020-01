ONE Championship (Instagram)

ONE Championship, le lega di arti marziali e kickboxing cresce nell'audience

ONE Championship ha scalato oltre 1.000 posizioni in 3 anni e ora è a un passo nella top 10 dell'audience mondiale online, per la precisione all'11° posto. I dati arrivano dalla Tubular Labs ossia a più grande piattaforma di data analytics online che ha stilato la classifica mondiale dell’audience di contenuti sportivi online.

ONE Championship supera il Real Madrid nelle griglie online ed è a soli due posti dalla NFL. La UFC, lega 'cugina' è solo al 20esimo posto.

L'organizzazione singaporiana di arti marziali miste, kickboxing e muay thai punta a entrare nella top five nel corso del prossimo anno anche in virtù dello sbarco in Europa.