Open Australia Roberta Vinci e Schiavone ko all'esordio. Vanni si ritira

Open Australia; Vinci e Schiavone ko all'esordio



Roberta Vinci subito fuori dagli Australian Open femminili, primo Slam del 2017, in corso sui campi in cemento di Melbourne. La 33enne tarantina, numero 19 del ranking mondiale e 15esima testa di serie, ha perso all'esordio 6-1 7-6 alla statunitense CoCo Vandeweghe, n.35. Eliminata anche Francesca Schiavone, sconfitta 6-2 6-4 Dalla statunitense Julia Boserup. Francesca era alla sua sedicesima partecipazione a Melbourne, dove vanta i quarti nel 2011 ma anche gli ottavi nel 2006 e nel 2010.



AUSTRALIAN OPEN. VANNI COSTRETTO AL RITIRO TENNIS: AUSTRALIAN OPEN ITALIANI MALE



Luca Vanni ha un esordio poco fortunato agli AUSTRALIAN Open maschili, primo Slam della stagione cominciato oggi sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Il 31enne toscano, numero 157 del ranking mondiale, ha dovuto ritirarsi dopo 40 minuti nella sfida contro il ceco Tomas Berdych, numero 10 Atp e decima testa di serie, semifinalista nel 2014 e nel 2015 e sempre almeno nei quarti nelle ultime sei edizioni. Perso il primo set 6-1, Vanni si e' arreso sotto 0-30 nel game di apertura del secondo parziale per un problema all'inguine della coscia destra. Il tennista toscano aveva superato le qualificazioni.



AUSTRALIAN OPEN. ESORDIO VINCENTE PER MURRAY



Andy Murray parte bene agli AUSTRALIAN Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne. Lo scozzese, numero uno del mondo e del seeding, ha superato al primo turno l'ucraino Illya Marchenko per 7-5 7-6(5) 6-2. Avanti a fatica Kei Nishikori, quinta forza del tabellone, che solo al quinto set riesce ad avere la meglio sul russo Kuznetsov: 5-7 6-1 6-4 6-7(6) 6-2. Esordio complicato anche per Marin Cilic, settima testa di serie, che rimonta due set al polacco Janowicz (3-6 4-6 6-2 6-2 6-3). ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Isner (Usa, 19) b. Kravchuk (Rus) 6-3 6-4 6-7(5) 6-1 Schwartzman (Arg) b. Cuevas (Uru, 22) 6-3 6-3 6-0 Tomic (Aus, 27) b. Bellucci (Bra) 6-2 6-1 6-4 Troicki (Srb, 29) b. Dzumhur (Bih) 6-4 6-4 2-6 2-6 6-3 Querrey (Usa, 31) b. Halys (Fra) 6-7(10) 7-6(4) 6-3 6-4 M.Zverev (Ger) b. Garcia-Lopez (Esp) 6-3 7-6(5) 6-4 Harrison (Usa) b. Mahut (Fra) 6-3 6-4 6-2 Rublev (Rus) b. Lu (Tpe) 4-6 6-3 7-6(0) 6-3 De Minaur (Aus) b. G.Melzer (Aut) 5-7 6-3 2-6 7-6(2) 6-1 Estrella Burgos (Dom) b. Bedene (Gbr) 7-6(7) 7-5 0-6 6-3 Jaziri (Tun) b. Soeda (Jpn) 6-3 6-4 6-3 Chardy (Fra) b. Almagro (Esp) 4-0 rit. Lajovic (Srb) b. Robert (Fra) 6-3 6-3 6-3