La traversata Formia-Gaeta dedicata al "delfino del Golfo" Salvatore Bisbiglia

Valorizzare Gaeta attraverso lo sport con una traversata domani nelle acque della Riviera di Ulisse che simboleggia l’unione dei territori anche attraverso il mare oltre che la terra. Si prefigge quest’obiettivo la traversata Formia-Gaeta promossa dall’Associazione Vogamare Gaeta in collaborazione con Erasmo Marciano, triatleta formiano che percorrerà a nuoto il tratto di mare tra Formia e Gaeta, accompagnato dalle ragazze della VogAmare Gaeta con la loro lancia a remi. Per completare lo scenario parteciperanno anche atleti con i propri windsurf e sup. Ad omaggiare il memorial, dedicato al “delfino del Golfo” Salvatore Bisbiglia, docente del Nautico di Gaeta, ci sarà anche un imbarcazione vela Latina da Monte di Procida. L’imbarcazione procidana, Janara (nella foto), percorrerà un viaggio in memoria di Ludovico Quandel, valoroso ufficiale dell'esercito del Regno delle due Sicilie che fu tra i protagonisti dell'assedio di Gaeta e a cui fu conferita la croce di Cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Ludovico Quandel, dopo la prigionia e la scarcerazione, visto il valore militare, fu invitato ad arruolarsi nell'esercito del Regno d'Italia, ma preferì ritirarsi a vita privata a Monte di Procida. Fu il principale artefice, nel 1907, dell'autonomia amministrativa del comune flegreo, ma non volle mai concorrere alla carica di Sindaco del neonato Comune per non giurare fedeltà alla nuova monarchia sabauda.

La traversata sarà dunque l’occasione per percorrere una delle rotte tipiche della marineria di Monte di Procida del '900 (che portava fino a Fiumicino e alla Toscana), in ricordo ed in onore dei marittimi montesi del passato.