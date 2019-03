Pallanuoto: la moglie di Cassano torna in Nazionale

CAROLINA MARCIALIS – Il sorprendente addio di Cassano al Verona, che ha in pratica chiuso la sua carriera, è dovuto all'amore. Lo ha spiegato la moglie pallanotista, rivelando che Fantantonio non voleva complicare la vita sua e dei figli, costringendoli a cambiare città e scuola.

Pallanuoto: moglie Cassano torna in Nazionale

Carolina Marcialis è stata convocata per la Nazionale di pallanuoto. La moglie di Antonio Cassano viene premiata dal ct del Setterosa Fabio Conti, che ha decio di inserirla nella lista delle 20 per il collegiale del 14-28 marzo a Ostia.

Pallanuoto: Carolina Marcialis premiata

Il test match è stato programmato proprio in vista delle Final Six di Europa Cup. Per la 28enne si tratta di un ritorno dopo l'esperienza nelle giovanili prima di ritirarsi nel 2009 per diventare mamma. Nel 2016 il ritorno in piscina e adesso il riconoscimento sportivo più bello grazie alle buonissime prestazioni con il Rapallo.