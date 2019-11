Pallone d'Oro 2019 a Messi. La Pulce del Barcellona stacca Cristiano Ronaldo

Per 'El Mundo Deportivo' Lionel Messi è il vincitore del Pallone d'oro 2019. Secondo il quotidiano sportivo catalano nella giornata di lunedì gli inviati di France Football, il giornale che assegna il trofeo, sono stati a Barcellona per intervista e foto di rito con il fuoriclasse argentino. L'entourage del capitano blaugrana, interpellato dal Mundo Deportivo, non ha confermato né smentito la notizia.

Se fosse così, Leo Messi il prossimo 2 dicembre vincerebbe il Pallone d'Oro per la sesta volta, staccando ancora il suo rivale numero uno, il portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, che resterebbe fermo a quota 5.