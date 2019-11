Pallone d'Oro 2019, Ronaldo o Messi? William Hill dice Van Dijk. Le quote

Poche settimane ci separano dall’assegnazione del premio più importante del mondo calcistico e cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2019. Tra nuove nomine e vecchie conoscenze, William Hill, il più autorevole bookmaker britannico propone i propri pronostici per la notte più prestigiosa del calcio.

Pallone d’Oro 2019: favorito il difensore Virgil Van Dijk, che si scontra con la pluripremiata coppia Messi-Ronaldo

Poche volte nelle passate edizioni un difensore ha vinto l’ambito trofeo assegnato da France Football (come scordarsi dell’italianissimo Fabio Cannavaro che se lo aggiudicò nel 2006?), ma quest’anno, per la 64a edizione della consegna del premio, Virgil Van Dijk potrebbe riportare il Pallone d’Oro nella categoria. Grazie infatti ai favori delle quote del bookmaker inglese, che vedono l’olandese avanti rispetto agli altri contendenti, con il moltiplicatore a 1.50, l’impresa del giocatore del Liverpool potrebbe essere meno ardua del previsto. Occhio però ai diretti sfidanti, che possono contare su ben cinque titoli a testa: parliamo dei fuoriclasse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, la cui diarchia che durava dal 2008 è stata interrotta lo scorso anno da Luka Modrić, centrocampista croato. L’assegnazione a sorpresa del titolo 2018 al giocatore del Real Madrid era stata applaudita come un premio al calcio “normale”, finalmente apprezzato e riconosciuto in mezzo allo strapotere di calciatori del calibro di Messi e Ronaldo. Complici anche le tre edizioni consecutive di Champions League vinte dai Blancos e il secondo posto raggiunto dalla nazionale croata nel mondiale russo, Modrić è riuscito a portare aria di cambiamento.

Nella coppia Messi – Ronaldo avanti per il sorpasso l’attaccante argentino, la cui sesta assegnazione del premio frutterebbe quasi tre volte e mezzo la posta di chi scommetterà su di lui (3.25). Leggermente più lontano CR7, che nel caso in cui riuscisse a conquistare il sesto Pallone d’Oro, superando il diretto sfidante, moltiplicherebbe ogni giocata per 5.00.

Gli altri candidati

Seguono a distanza dalla top tre gli altri candidati al premio. Mohamed Salah, compagno di squadra di Van Dijk nelle file dei Reds, è il primo a spiccare fuori dal presunto podio, con la quota fissata a 41.00. L’appena ventenne Kylian Mbappé, militante nella rosa del PSG si trova in quarta posizione nella classifica stilata da William Hill, offerto a quota 51.00. Più improbabile la vittoria di Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, la cui quota sale fino a 67.00. Inseguono Antoine Griezmann (101.00), Eden Hazard, Sergio Agüero e Robert Lewandowski (126.00), con Alexander-Arnold Trent a chiudere la speciale short list dei candidati al Pallone d’Oro a quota 176.00.

“L’assegnazione del Pallone d’Oro è una cerimonia molto importante per il mondo del calcio, che tiene conto non solo delle performance singole, ma anche dei risultati raggiunti da ciascun giocatore all’interno del club di appartenenza. Ecco perché William Hill pone un particolare accento sulle combinazioni di giocata offerte con Special Combo e Quote Maggiorate: l’offerta sempre diversificata disponibile sul sito web e sull’app permette ai nostri utenti di esprimere al massimo il proprio potenziale, amplificando al massimo il divertimento e l’intrattenimento,” afferma William Hill.

Le quote in dettaglio*:

Candidati Pallone D’Oro:

1.50 Van Dijk Virgil; 3.25 Lionel Messi; 5.00 Cristiano Ronaldo; 41.00 Salah Mohamed; 51.00 Kylian Mbappé; 67.00 Raheem Sterling; 101.00 Griezmann Antoine; 126.00 Eden Hazard; 126.00 Sergio Agüero; 126.00 Lewandowski Robert; 176.00 Trent Alexander-Arnold

*Le quote sono soggette a variazione.

