Nuoto, Paltrinieri argento nei 1500 stile libero. Per Pellegrini 50° medaglia

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nei 1500 metri stile libero ai mondiali di vasca corta di Hangzhou. Il 24enne carpigiano delle Fiamme Oro chiude in 14'09"87 cedendo di soli 73 centesimi al 22enne ucraino Mikhailo Romanchuk (14'09"14) che lo supera nelle ultime due vasche. Bronzo per il norvegese Henrik Christiansen (14'19"39).

PELLEGRINI 4x100 MISTA

Si chiude con la medaglia di bronzo della staffetta 4X100 mista femminile il mondiale di vasca corta di Hangzhou per l'Italia. A vincere i soliti Stati Uniti in 3'45"58 davanti alla Cina (3'48"80). Il quartetto azzurro composto da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini tocca in 3'51"38 precedendo il Giappone. Per Federica Pellegrini è la cinquantesima medaglia internazionale nella sua lunga carriera.