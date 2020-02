Panchina d'oro, vince Gasperini. Mihajlovic, terzo e premio speciale

Panchina d'oro, vince Gasperini. Mihajlovic, terzo posto e premio speciale

Gian Piero Gasperini vince la Panchina d'oro 2018-2019. Il tecnico dell'Atalanta è il miglior allenatore della scorsa stagione, che ha permesso alla Dea di qualificarsi in Champions League. Il tecnico bergamasco vince su Massimiliano Allegri (che l'anno passato ha vinto il suo quinto scudetto di fila con la Juve) e Sinisa Mihajlovic, terzo ma vincitore anche del premio speciale per il settore tecnico. A ritirarlo il d.s. rossoblu Riccardo Bigon che ha detto: "Sinisa è tornato in ospedale per le prove virali, voleva esserci, ci teneva molto, ma non ha potuto".

Panchina d'oro, le parole del Gasp

La cerimonia di consegna del premio si è svolta a Firenze al Centro tecnico federale di Coverciano. "È un grande orgoglio vincere un premio così prestigioso - ha detto il tecnico dell'Atalanta -. Divido questo premio con il mio staff, i giocatori, il presidente Percassi e tutta Bergamo perché se abbiamo fatto una stagione straordinaria come quella dell'anno scorso è merito di tutti. Dedico il premio anche a tutti gli allenatori, perché facciamo un mestiere difficile ma siamo dei privilegiati e quando arrivano premi come questi sono grandi soddisfazioni".

Panchina d'oro, gli altri riconoscimenti

La Panchina d'argento è stata assegnata, invece, all'allenatore del Lecce Fabio Liverani, per la promozione in Serie A raggiunta alla guida dei salentini. A Roberto Samaden, responsabile delle giovanili dell’Inter, è andato il premio Mino Favini dedicato ai giovani. La panchina d'oro femminile a Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma calcio femminile; Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, vince la panchina d'oro della Serie C.