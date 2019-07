Paolo Nicolato, ct Italia Under 21

Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della nazionale Under 21 italiana. La decisione della Federcalcio arriva dopo una serie di incontri svoltosi in via Allegri tra il presidente Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini e i dirigenti del Club Italia. Nicolato succede a Di Biagio dopo la delusione degli Europei di categoria conclusasi domenica a Udine con il successo della Spagna.