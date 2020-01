Paquetà e Bernardeschi: scambio Milan-Juventus: la situazione. Suso va...

Paquetà e Bernardeschi: scambio Milan-Juventus: la situazione

Paquetà lascia il Milan? Paquetà alla Juventus con Federico Bernardeschi al Milan? No, anzi forse. Al momento nel quartier generale rossonero non sono arrivate offerte per il talento brasiliano. E nelle scorse ore Fabio Paratici ha smentito la partenza del centrocampista che i bianconeri hanno acquistato nel 2017 dalla Fiorentina. A quattro giorni dalla chiusura del calciomercato la situazione è in divenire. Dal punto di vista tecnico l'affare potrebbe avvantaggiare entrambe: Paquetà potrebbe trovare alla Juventus le certezze che sin qui sono mancate in Europa, mostrando il suo vero talento.

Bernardeschi al Milan sarebbe un titolare, un punto fermo da esterno nel 4-4-2 di Stefano Pioli, cosa che a Torino nelle ultime settimane non è riuscito più ad essere, trovando poco spazio da parte di Sarri. Il problema è economico. Una doppia plusvalenza conviene a entrambi i club, ma le valutazioni dei due giocatori al momento non rendono fattibile l'affare. Il Milan ha pagato un anno fa Paquetà 35 milioni e vorrebbe venderlo per una cifra vicina. La Juventus ne pagò 40 alla Fiorentina (e a bilancio oggi sta sopra i 25 milioni). Altro nodo è l'ingaggio: il brasiliano è attorno a 1,7 mln netti, quello del talento toscano è sui 4 mln (più bonus).

SUSO AL SIVIGLIA, MA IL MILAN CERCA IL SOSTITUTO

Intanto Suso sembra davvero a un passo dal Siviglia. Secondo Marca la cessione del numero 8 del Milan al club andaluso sarebbe in dirittura d’arrivo: prestito della durata di 18 mesi con opzione d’acquisto a 25 milioni che diventerebbe obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni. Bernardeschi sarebbe il colpo perfetto per il Milan in sostituzione di Suso. Under della Roma resta un giocatore che piace molto alla dirigenza rossonera, con il belga Adnan Januzay (che piace anche alla Roma) sullo sfondo.

MILAN, PIATEK-TOTTENHAM? E PETAGNA...

Aspettando di capire il futuro di Piatek: il Tottenham affonderà o meno il colpo formulando una proposta d'acquisto da 30-35 milioni? Il tempo stringe e il Milan deve capire in tempi brevi anche per l'eventuale sostituto. Sull'attaccante della Spal, Andrea Petagna, nelle ultime ore è piombato anche il Napoli di Gattuso. E il club di Ferrara, tra l'altro, a questo punto sembra propendere per trattenere il 24enne sino all'estate.