Paris, nuovo trionfo in discesa a Bormio. E' in testa alla coppa del mondo

Dominik Paris concede il bis. Dopo il successo di ieri l'azzurro si ripete e vince nuovamente la libera di coppa del mondo di Bormio. E' il quarto successo consecutivo nella discesa sulla Stelvio, il quinto in carriera per il 30enne di Santa Valburga che lo scorso anno su questa pista trionfò anche in SuperG. Paris, sceso con il pettorale numero 9, si è imposto con il tempo di 1'55"37 precedendo due svizzeri: secondo a sorpresa per 8 centesimi Urs Kryenbuehl (1'55"45), sceso con il numero 25, terzo Beat Feuz (1'55"63). Con questa vittoria Paris sale a quota 18 vittorie in coppa del mondo (14 in discesa) e si porta al comando della classifica generale con 449 punti, 55 in più del norvegese Aleksander Aamodt Kilde. "Ho sciato bene, mettendoci cattiveria. Ho solo avuto problemi con il vento che mi soffiava contro nelle porte finali", ha detto Paris.

Domani a Bormio tocca alla combinata con l'applicazione del nuovo regolamento "provelocisti". Infatti i primi della prova di discesa saranno i primi a scendere nella manche di slalom e non più in ordine inverso, trovandosi così sotto gli sci una pista meno rovinata.