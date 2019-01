Partite truccate nel tennis. In Francia interrogati 4 atleti

Il tennis francese non è immune alle scommesse. Secondo Le Monde, quattro giocatori francesi sono stati interrogati martedì 15 gennaio nell'ambito di un'ampia inchiesta europea, che prevedeva partite organizzate in tornei di livello inferiore. Si crede che tutti abbiano truccato alcune delle loro partite perdendo volontariamente una partita o un set, dietro compenso di un'organizzazione criminale armena con sede in Belgio. Alla fine della loro custodia, sono stati lasciati liberi. La giustizia belga, responsabile dell'indagine, dovrà determinare le conseguenze delle loro audizioni.