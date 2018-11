Paulo Dybala e le sue nuove scarpe da calcio: Adidas COPA 19+

Adidas Football ha presentato una versione rivisitata dell’iconica scarpa COPA, ribattezzata COPA 19+. Inclusa nell’ultimo pack Initiator, l’inedita COPA 19+ coniuga tradizione e modernità: il nuovo accattivante design e le innovative tecnologie ad alte prestazioni ne fanno il modello adidas più avanzato di tutti i tempi.

La linea COPA vanta una solida reputazione tra i puristi del calcio. Unendo estetica classica e massima attenzione al tocco, è da sempre il punto di riferimento per i giocatori che apprezzano caratteristiche quali controllo del pallone, contatto e stile. La nuova COPA 19+ riprende questi tratti e vi affianca una serie di innovazioni senza precedenti, ridefinendo il concetto di tocco a vantaggio di una nuova generazione.

La nuova COPA 19+ presenta diversi elementi progettati per garantire il massimo in termini di calzata, contatto e dinamismo. Per quanto riguarda la struttura interna, le imbottiture in schiuma e la soletta OrthoLite assicurano comfort e ammortizzazione. Il collo Sockfit è appositamente sviluppato per assecondare la forma del piede, offrendo al tempo stesso un sostegno ottimale, mentre la tomaia anatomica riproduce la sensazione che si prova camminando a piedi nudi.

La nuova finitura Fuse Skin è un’evoluzione del classico trattamento COPA applicato alla pelle: l’assenza di cuciture e la minore permeabilità ridefiniscono il concetto di tocco nella scarpa da calcio. La morbidissima pelle di canguro offre a sua volta prestazioni impareggiabili in termini di comfort e tocco. La tomaia X Ray accorcia la distanza tra piede e pallone, riducendo lo slittamento, mentre i lacci Purecut permettono di eliminare strati superflui, amplificando al massimo la superficie di controllo del pallone.

Anche il design di COPA 19+ è studiato per offrire dinamismo e agilità all’ennesima potenza. La struttura Comfortframe stabilizza il movimento e migliora l’aderenza, mentre i due inserti anatomici garantiscono un’ammortizzazione perfetta. La forma e la posizione dei tacchetti sono studiate per ottimizzare il movimento rotatorio.

La prima edizione di COPA 19+ fa parte del pack Initiator. Contraddistinto da suola bianca con simboli adidas rossi e piastra bianco-rossa, il pack Initiator vanta una sfrontatezza che ben si addice alla nuova COPA 19+.

Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della nazionale argentina, si è espresso così al riguardo: “Ho sempre apprezzato COPA per il suo look classico e il tocco incredibile. Si adatta molto bene alla mia concezione del gioco, ma anche al mio stile personale. La nuova versione presenta straordinarie caratteristiche inedite, oltre a un design all’avanguardia. Non vedo l’ora di scoprire cosa sarò in grado di fare con queste scarpe ai piedi”.

Sul fronte adidas, Dave Surace ha commentato così il lancio del prodotto: “COPA è uno dei modelli più iconici del brand, celebrato in tutto il mondo dai puristi del calcio. La nostra filosofia, incentrata sui concetti di autenticità ed evoluzione, ci spinge a riprendere le silhouette classiche e rivisitarle alla luce delle innovazioni moderne. La nuova COPA 19+ ne è l’esempio perfetto, perché nasce da un prodotto classico intriso di nuove tecnologie ad alte prestazioni. Il risultato? Una proposta che ancora una volta riscrive gli standard, nella forma e nella sostanza”.