Pazzi per il footvolley: Rizzitelli, Agostini e Bianchi come Vieri e... Astrid

Tutti pazzi per il footvolley. La passione estiva di milioni di vacanzieri contagia anche ex protagonisti della Serie come Ruggiero Rizzitelli, Massimo Agostini e Alessandro Bianchi che, come molti altri, stanno seguendo le orme di Bobo Vieri.

L'ex bomber di Juve, Inter, Lazio e Milan già la scorsa aveva fatto di questo passatempo da spiaggia il protagonista del suo indimenticabile “TG di Formentera” coinvolgendo Borriello ed altri amici in questa disciplina così divertente e diffusa sulle spiagge di ogni latitudine.

Ha ottenuto grande successo anche la prima edizione italiana del “Footvolley 2K17 World Series”, organizzata a Cervia da PMG Sport, con tanto di streaming sul sito di Repubblica per semifinali e finali.

La coppia brasiliana Anderson Aguia-Tatà ha avuto la meglio sul duo italiano Mazzotti-Mordenti, ma a impreziosire l'evento è stata soprattutto la partecipazione di diverse personalità appassionate di footvolley.



In particolare, ha suscitato molta curiosità la sfida tra la coppia Massimo Oddo-Ruggero Rizzitelli e quella composta da Anderson Aguia e dalla splendida modella svedese Astrid Ericsson, calciatrice per hobby.

Prima di diventare modella aveva giocato nella squadra femminile dell'Hammarby e ancora oggi non rinuncia alla sua passione per il pallone, grazie a qualità tecniche che le permettono di sfidare senza timore uomini che hanno raggiunto i massimi livelli del calcio professionistico.

Conosciamo meglio questi ex protagonisti della Serie A:

