Pennetta e Fognini genitori per la seconda volta, l'annuncio su Instagram

Falvia Pennetta e Fabio Fognini genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo lo stesso Fabio sul profilo Instagram.

Dopo il primo figlio, Federico, nato nel 2017, è nata la piccola Farah. Fognini aveva detto in un'intervista che avrebbero scelto sicuramente un nome con la F, mantenendo la tradizione di famiglia. Una felice notizia per la coppia che però mette in dubbio la partecipazione del tennista di Arma di Taggia al primo impegno della stagione, ovvero l’ATP Cup 2020 che si svolge la prima settimana di gennaio.