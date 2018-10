SCHIAFFO 2 - Tito Boeri, presidente dell'Inps. Non piace a nessuno di quelli al governo, a Matteo Salvini per primo. Invece di resistere meglio andare a casa subito. Le dimissioni sarebbero un bel gesto.

Pensioni, Calderoli: "Per Boeri non va mai bene nulla? Lasci la poltrona di presidente Inps"

"Da giorni Tito Boeri, nella sua qualità di presidente INPS, piccona la politica del Governo. Per Boeri non va bene nulla. Ogni ricetta è sbagliata. Eppure questo è il contenuto dei programmi elettorali con cui si sono presentati alle elezioni i partiti dell'attuale maggioranza, è quello su cui si sono espressi i cittadini italiani. Spiace vedere che Boeri, silente e allineato negli anni dei Governi amici di Renzi e Gentiloni, negli anni del Jobs Act o della riforma Fornero da non toccare, oggi sia diventato così pugnace. Boeri ha tutto per candidarsi alla segretaria del PD e a questo punto, visto che tanto è già sceso in campo da tempo e sta facendo politica, gli suggeriamo di non aspettare la fine del suo mandato, nel febbraio 2019, ma di dimettersi ora, subito, da presidente INPS. Così poi avrà le mani libere e potrà continuare pure a fare politica, ma nel PD, non con la poltrona di presidente INPS e lo stipendio pagato da contribuenti". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato

Quota 100 pensioni, opzione di uscita flessibile dal mondo del lavoro entrerà in vigore nel 2019 a livello sperimentale. Il prossimo anno potrebbe esserci dunque una sorta di finestra che... (leggi)

L’assegno previdenziale in caso di pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi e via dicendo) che penalizzazione avrà? Secondo le stime del Sole 24 Ore (by Tabula, la società di ricerca di Stefano Patriarca) dovrebbe essere (leggi)

Pensioni QUOTA 100 parte a febbraio 2019: Fornero addio. Ma con un dubbio: quanti pensionati 'anticipati' porterà in dote? Luigi Di Maio, ospite a Porta a Porta, ha parlato di 500mila persone che (leggi)

Pensioni quota 100 "accelererà turn over generazionale", parla Tria - PENSIONI NEWS

Pensioni quota 100 farà ripartire l'economia. Ecco perché. La Riforma Fornero, oltre ad "aver ridotto la crescita del Pil" nei primi anni dalla sua introduzione nel 2011, "ha determinato" altri "problemi nel breve periodo", tra cui il rallentamento "del naturale turn over" generazionale. Ne e' convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale "le esigenze di oggi richiedono una riposta nuova e un'accelerazione del turn over per permettere l'ingresso di nuove competenze" nel mercato del lavoro. Pertanto con la riforma delle Fornero con l'introduzione di quota 100, ha aggiunto Tria dal palco dell'assemblea di Assolombarda, si punta a un "ricambio generazionale che permettera' di fare inserire o almeno di facilitare l'ingresso di nuove competenze nel mondo del lavoro".

PENSIONI, SALVINI: FINALMENTE STIAMO ABBATTENDO LEGGE INFAME

"Pensioni, l'ho detto per tanti anni, finalmente posso farlo: la legge infame la stiamo abbattendo. Con quota 100 dal 2019 restituiremo a 400mila italiani il loro tempo e i loro affetti. Non riusciamo a fare tutto e subito, ma il nostro obiettivo e' sempre quello: il diritto alla pensione e alla vita e' sacrosanto! Dalle parole ai fatti. #StopFornero". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell'Interno.

Pensioni Quota 100: 4 finestre di uscita e 4 opzioni. Ecco quali PENSIONI NEWS

Pensioni: arriva quota 100 per consentire il pensionamento anticipato con 62 anni di eta' e 38 di contributi. Le finestre di uscita di quota 100 saranno quattro. Il requisito dei 38 anni di versamenti resta fermo nel caso si abbiano età superiori. Quindi a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. La misura costa circa 6,7 miliardi. A 67 anni si potrà continuare a uscire secondo le regole della pensione di vecchiaia, cioè avendo almeno 20 anni di contributi. Quota 100 avrà quattro finestre annuali, una ogni tre mesi. Chi avrà i requisiti entro il 31 marzo riceverà la prima pensione ad aprile. Chi maturerà i requisiti fra il primo aprile e il 30 giugno incasserà l’assegno a luglio, e così via. Quota 100 partirà a febbraio, hanno fatto sapere i rappresentanti del Governo Lega-M5S.

PENSIONI, PROROGA OPZIONE DONNA - PENSIONI NEWS

Sempre in tema di pensioni per le donne si proroga 'Opzione Donna', che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.

PENSIONI, TAGLIO PENSIONI D'ORO SOPRA 4.500 EURO - PENSIONI NEWS

Taglio sulle pensioni d'oro sopra i 4.500 euro netti mensili. Dalla stretta sugli assegni piu' elevati il governo punta a risparmiare un miliardo in tre anni.