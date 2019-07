PENSIONI, Cgil allarme: IN PENSIONE A 73 ANNI. Ecco chi rischia. Pensioni news

Allarme Cgil sulle pensioni dei giovani. Il regime contributivo puro entrato in vigore nel 1996 e le norme della riforma Fornero, infatti, penalizzano pesantemente il lavoro povero e discontinuo. Rischio pensione a 73 anni? Ecco chi rischia e perchè secondo quanto viene riportato dalla Cgil.

PENSIONI: CGIL, PER 40ENNI PRECARI E PART TIME 'ASSEGNO POVERO' E SOLO DOPO 73 ANNI. RIFORMA PENSIONI NOTIZIE

I lavoratori 40enni precari di oggi alle prese con impieghi part time poveri e saltuari, rischiano, in assenza di un impiego stabile e duraturo, di andare in pensione non prima dei 73 anni con un assegno al limite della sopravvivenza, visto che la legge esclude anche qualsiasi 'integrazione' al minimo. E' uno studio del sindacato di Corso Italia a fare il punto.

PENSIONI, a 69anni in pensione con poco più di 687 euro? I calcoli CGIL. PENSIONI NEWS

Chi vorrà andare in pensione a 69 anni invece, con importi comunque appena sopra agli attuali 687 euro, dovrà lavorare almeno 20 anni, full time, e percepire non meno di 15mila euro l'anno.

PENSIONI, RIFORMA PREVIDENZA: DURIGON, A BREVE TAVOLO SINDACATI SU RIFORMA, CONVOCO SE NON LO FA DI MAIO

''Nei prossimi giorni convocherò le parti sociali sulla riforma complessiva della previdenza. Vogliamo fare insieme ai sindacati la riforma previdenziale''. Lo annuncia il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Ma chi convoca le parti sociali? Chiedono i giornalisti: '' Io lo posso fare se non lo fa Di Maio. Ho la delega sulle pensioni e se di Maio non convoca andrò assolutamente avanti con il tavolo sulla previdenza nonostante guadagni 13 mila euro al mese'' risponde ironizzando. "Abbiamo diritto di farlo, scherzi a parte'', conclude a margine di una iniziativa Cgil.