Pensioni cresce l'importo medio assegno. Ecco i dati Inps. Pensioni news

Nuove pensioni? Nei primi sei mesi del 2019 ne sono state liquidate 233.080, per un importo medio di 1.159 euro. Rispetto allo stesso periodo del 2018 si registra un aumento delle prestazioni (sono state 228.382) e degli assegni (1.084 euro). E' quanto emerge dal monitoraggio dei flussi di pensionamento al 30 giugno, diffusi dall'Osservatorio statistico delll'Inps. La rilevazione, spiega l'Istituto di previdenza, è stata effettuata il 2 luglio 2019 e quindi, nei prossimi mesi, i dati subiranno delle variazioni in relazione allo smaltimento delle domande ancora in giacenza.

PENSIONI, INPS: L'ANDAMENTO DEL PRIMO SEMESTRE 2019

L'analisi Inps in tema di pensioni. Nel primo semestre del 2019 ''si registra un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaria decisamente inferiore al corrispondente valore del 2018'' (confrontando le due tabelle relative allo stesso periodo emerge che sono più che dimezzate). Una parte della differenza sarà colmata con le giacenze ma, la quota restante ''è riconducibile essenzialmente all'aumento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia, per effetto dell'incremento di 5 mesi della speranza di vita''. Un incremento che, ricorda l'Istituto, è stato disapplicato in parte per le pensioni anticipate, con il decreto legge che ha introdotto quota 100 pensioni. Di conseguenza risulta elevato il numero di persone che ha utilizzato il nuovo strumento.

PENSIONI: INPS, 162.603 DOMANDE PER QUOTA 100 ALLE 11 DI LUNEDI' 21 LUGLIO. PENSIONI NEWS

Alle ore 11 di lunedì 22 luglio le domande presentate per accedere al pensionamento attraverso 'Quota 100' sono arrivate a 162.603 unità. E' sempre Roma l'area più interessata da quota 100 pensioni, con 12.874 richieste, seguita da Milano con 7.530, Napoli con 6.939 e Torino con 5.949.