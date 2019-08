PENSIONI QUOTA 100 ADDIO O RESTYLING? LA SITUAZIONE. Riforma pensioni news

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO O RESTYLING COL GOVERNO PD-M5S? LA SITUAZIONE. Riforma pensioni news

Pensioni quota 100 verrà archiviata dal governo PD-M5S o riuscirà a resistere? La riforma della pensione anticipata potrebbe terminare alla luce della chiusura del governo Lega-M5S? Forse no, ma... Ipotesi, voci, rumors. Scenari. Ecco cosa potrebbe cambiare per gli aspiranti pensionati se nascesse un esecutivo PD-M5S.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO? Le ipotesi sulle pensioni anticipate con un governo M5S-PD

QUOTA 100 pensioni, come noto, è stata misura fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini. Il progetto del Carroccio è sempre stato chiaro: 3 anni di transizione con questo modello di pensione anticipata (38 anni di contributi e 62 di età come requisiti per lasciare il mondo del lavoro) e poi quota 41 per tutti (in pensione con 41 anni di contributi). Senza la Lega al governo tutto potrebbe cambiare o quantomeno potrebbero esserci delle modifiche al piano originario. Intanto un dato. Stando all’ultimo report dell’Inps le domande per Quota 100 sono attorno a 164 mila. Nella migliore delle ipotesi, entro la fine del 2019 si arriverà a quota 200 mila (quasi 100mila in meno rispetto alle previsioni di 290mila dell'ormai ex governo Lega-M5S). Ecco perchè l'ipotesi di abolizione totale di quota 100 pensioni dal 2020 sembra la più difficile. Possibile che la misura non venga poi rifinanziata a partire dal 2021 (quando le risorse stanziate saranno circa 8,6 miliardi di euro a cui si aggiungerebbero altri 2,4 miliardi di euro per le minori spese nel corso del 2020 - stando alle cifre stimate dall'Ufficio parlamentare di Bilancio). O un restyling di quota 100, depotenziandola. Attenzione però, a questo proposito, secondo quanto riporta Il Messaggero "un’operazione di restyling di Quota 100, fanno sapere fonti qualificate, imporrà a ogni modo a un eventuale governo rossogiallo di introdurre delle salvaguardie ad hoc al fine di tutelare coloro che hanno già sottoscritto accordi aziendali per lasciare il lavoro nel 2020 o nel 2021, allo scopo di evitare un nuovo caso esodati come avvenuto nel 2011 con la riforma Fornero".

Un altro fronte è legato al congelamento dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita per la pensione anticipata. Per i prossimi 7 anni gli uomini potranno averla con 42 anni e 10 mesi di contributi, le donne 41 anni e 10 mesi. Secondo le proiezioni che erano già state elaborate, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, nel 2026 dovrebbero essere necessari 11 mesi in più.