Pensioni QUOTA 100 BOERI CAOS. SALVINI-M5S DURA REPLICA - Pensioni news

PENSIONI: M5S "BOERI DIFENDE PRIVILEGI E LEGGE FORNERO" - RIFORMA PENSIONI NEWS

M5S risponde a Tito Boeri (presidente dell'Inps) sulla riforma pensioni che porterà a quota 100, al taglio delle pensioni d'oro, all'aumento delle pensioni minime e forse anche ad agevolazioni fiscali per i pensionati che andranno a vivere in alcune zone del Sud Italia. "Boeri in audizione alla Camera ha difeso strenuamente i privilegi dei sindacalisti, attaccando la nostra proposta di legge sul taglio alle pensioni d'oro che prevede un ricalcolo contributivo anche per loro. Non contento, si e' spinto a difendere per l'ennesima volta la legge Fornero sulle pensioni, mettendo di fatto in discussione il voto popolare. Boeri deve rassegnarsi: l'indirizzo politico del governo lo decidono i cittadini, non un organismo tecnico come quello che presiede. Quota 100 verra' introdotta perche' e' una misura di giustizia sociale che dara' una boccata d'ossigeno al mondo del lavoro e alla produttivita', consentendo alle imprese di assumere giovani lavoratori in sostituzione di coloro che accedono alla pensione. Tra l'altro, su questo, avra' una funzione positiva anche il dl dignita', che ha previsto sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono stabilmente under 35". Lo dichiarano i deputati M5S delle commissioni Lavoro e Bilancio. "Il presidente dell'Inps e' ritornato anche sul fumoso concetto di debito implicito, sostenendo che l'introduzione di quota 100 avrebbe effetti su tale parametro per 100 miliardi di euro. E' un'analisi che non ci ha mai convinto, perche' parte dal presupposto che il rapporto spesa pensionistica/Pil possa solo salire. La verita' e' che stimolando il Pil, come faremo a differenza dei governi precedenti, la spesa pensionistica italiana sara' in futuro pienamente sostenibile. Oggi, infatti, abbiamo oltre 6 milioni di persone disoccupate o inattive che vanno riportate al lavoro. Aumentando il tasso di occupazione aumenteranno anche i contributi versati alle casse dell'Inps, garantendo pensioni future piu' elevate e margini di spesa gia' oggi per mandare in pensione qualche anno prima chi ha gia' lavorato per 38 anni", concludono i deputati M5S.

PENSIONI QUOTA 100 E RIFORMA: SALVINI, BOERI DIFENDE FORNERO? SI DIMETTA - PENSIONI NEWS

Matteo Salvini replica a Tito Boeri (INPS) dopo le sue parole sulla riforma pensioni che bocciano la svolta legata alla quota 100. ''Da italiano invito il dottor Boeri, che anche oggi difende la sua amata legge Fornero, a dimettersi dalla presidenza dell'Inps e a presentarsi alle prossime elezioni chiedendo il voto per mandare la gente in pensione a 80 anni. Più alcuni professoroni mi chiedono di non toccare la legge Fornero, più mi convinco che il diritto alla pensione per centinaia di migliaia di italiani (che significa diritto al lavoro per centinaia di migliaia di giovani) sia uno dei meriti più grandi di questo governo''. Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

PENSIONI: BOERI "CON QUOTA 100 DEBITO SALE DI 100 MILIARDI" - PENSIONI NEWS

Tito Boeri, numero uno dell'Inps, boccia la riforma pensioni quota 100. "Le uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di eta' o abolendo l'indicizzazione della speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata portano a un incremento dell'ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione davanti alla Commissione lavoro della Camera. "Il nostro sistema previdenziale si regge su equilibri molto delicati", sottolinea ancora Boeri. "Il patto generazionale di cui l'Inps è garante deve essere finanziariamente sostenibile e percepito come equo da chi lo alimenta versando i propri contributi. Così come non possiamo permetterci incrementi ulteriori del nostro debito pensionistico rispetto a quelli associati al crollo delle nascite e al calo dell'immigrazione regolare, non possiamo neanche introdurre nuove disparità di trattamento, sopratutto dopo una crisi che ha attraversato il nostro Paese negli ultimi 10 anni", dice ancora.

PENSIONI: FURLAN "QUOTA 100 BUONA BASE CONFRONTO" - PENSIONI NEWS

Avanti con quota 100 e la riforma pensioni secondo Annamaria Furlan (Cisl). "Abbiamo bisogno di rivedere la legge Fornero, con piu' possibilita' per i lavoratori di determinare, con la loro volonta' e sulla base della loro situazione, un'uscita anticipata. Quota 100 la ritengo una buona base di confronto". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ai microfoni di Rainews 24. "Rimangono aperte due questioni: le donne, che ben difficilmemte possano arrivare a 38 anni di contributi, e il tema di una pensione di garanzia per i giovani, che schiacciati tra il metodo tutto contributivo e la crescita aspettativa di vita hanno davanti un futuro molto incerto da anziani", ha proseguito Furlan.

PENSIONI: DI MAIO"CAPOLAVORO TAGLIO QUELLE D'ORO E AUMENTO MINIME" - RIFORMA PENSIONI NEWS

"Abbiamo fatto un capolavoro! Tagliamo le pensioni d'oro e aumentiamo le minime!". Cosi' su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio.