Pensioni Quota 100, Boeri: "Così debito sale di 100 miliardi". PENSIONI NEWS

PENSIONI: BOERI "CON QUOTA 100 DEBITO SALE DI 100 MILIARDI" - PENSIONI NEWS

"Le uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di eta' o abolendo l'indicizzazione della speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata portano a un incremento dell'ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione davanti alla Commissione lavoro della Camera. "Il nostro sistema previdenziale si regge su equilibri molto delicati", sottolinea ancora Boeri. "Il patto generazionale di cui l'Inps è garante deve essere finanziariamente sostenibile e percepito come equo da chi lo alimenta versando i propri contributi. Così come non possiamo permetterci incrementi ulteriori del nostro debito pensionistico rispetto a quelli associati al crollo delle nascite e al calo dell'immigrazione regolare, non possiamo neanche introdurre nuove disparità di trattamento, sopratutto dopo una crisi che ha attraversato il nostro Paese negli ultimi 10 anni", dice ancora.

PENSIONI: FURLAN "QUOTA 100 BUONA BASE CONFRONTO" - PENSIONI NEWS

"Abbiamo bisogno di rivedere la legge Fornero, con piu' possibilita' per i lavoratori di determinare, con la loro volonta' e sulla base della loro situazione, un'uscita anticipata. Quota 100 la ritengo una buona base di confronto". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ai microfoni di Rainews 24. "Rimangono aperte due questioni: le donne, che ben difficilmemte possano arrivare a 38 anni di contributi, e il tema di una pensione di garanzia per i giovani, che schiacciati tra il metodo tutto contributivo e la crescita aspettativa di vita hanno davanti un futuro molto incerto da anziani", ha proseguito Furlan.

PENSIONI: DI MAIO"CAPOLAVORO TAGLIO QUELLE D'ORO E AUMENTO MINIME" - RIFORMA PENSIONI NEWS

"Abbiamo fatto un capolavoro! Tagliamo le pensioni d'oro e aumentiamo le minime!". Cosi' su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio.