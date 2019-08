PENSIONI QUOTA 100 CAMBIA? RIVELAZIONE DI UNA LEGHISTA. Riforma pensioni news

PENSIONI QUOTA 100 CAMBIA? UNA LEGHISTA RIVELA CHE... Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni va avanti, avrà un restlyng o verrà messa in soffitta? Molti i rumors in questi giorni alla luce del cambio di governo che diventa giallo-rosso (M5S-PD). Qui sotto potete leggere le indiscrezioni, ma intanto si registrano le parole della senatrice senatrice leghista Lucia Borgonzoni dopo l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte. "Abbiamo fatto una discussione più basata sul passato e poco sul futuro. Il presidente poteva benissimo dire non toccheremo Quota 100, non toccheremo i provvedimenti sulla sicurezza, ma non lo ha voluto fare e questo ci dispiace. Volevamo avere la rassicurazione che non verranno toccati assolutamente questi provvedimenti che sono il lavoro di tanti mesi assieme, spesso anche duro, un no netto non c'è stato". E' dunque ancora presto per capire il destino di Quota 100 pensioni, ecco comunque gli scenari più probabili.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO O RESTYLING COL GOVERNO PD-M5S? LA SITUAZIONE. Riforma pensioni news

Pensioni quota 100 verrà archiviata dal governo PD-M5S o riuscirà a resistere? La riforma della pensione anticipata potrebbe terminare alla luce della chiusura del governo Lega-M5S? Forse no, ma... Ipotesi, voci, rumors. Scenari. Ecco cosa potrebbe cambiare per gli aspiranti pensionati se nascesse un esecutivo PD-M5S.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO? Le ipotesi sulle pensioni anticipate con un governo M5S-PD

QUOTA 100 pensioni, come noto, è stata misura fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini. Il progetto del Carroccio è sempre stato chiaro: 3 anni di transizione con questo modello di pensione anticipata (38 anni di contributi e 62 di età come requisiti per lasciare il mondo del lavoro) e poi quota 41 per tutti (in pensione con 41 anni di contributi). Senza la Lega al governo tutto potrebbe cambiare o quantomeno potrebbero esserci delle modifiche al piano originario. Intanto un dato. Stando all’ultimo report dell’Inps le domande per Quota 100 sono attorno a 164 mila. Nella migliore delle ipotesi, entro la fine del 2019 si arriverà a quota 200 mila (quasi 100mila in meno rispetto alle previsioni di 290mila dell'ormai ex governo Lega-M5S). Ecco perchè l'ipotesi di abolizione totale di quota 100 pensioni dal 2020 sembra la più difficile. Possibile che la misura non venga poi rifinanziata a partire dal 2021 (quando le risorse stanziate saranno circa 8,6 miliardi di euro a cui si aggiungerebbero altri 2,4 miliardi di euro per le minori spese nel corso del 2020 - stando alle cifre stimate dall'Ufficio parlamentare di Bilancio). O un restyling di quota 100, depotenziandola. Attenzione però, a questo proposito, secondo quanto riporta Il Messaggero "un’operazione di restyling di Quota 100, fanno sapere fonti qualificate, imporrà a ogni modo a un eventuale governo rossogiallo di introdurre delle salvaguardie ad hoc al fine di tutelare coloro che hanno già sottoscritto accordi aziendali per lasciare il lavoro nel 2020 o nel 2021, allo scopo di evitare un nuovo caso esodati come avvenuto nel 2011 con la riforma Fornero".

Un altro fronte è legato al congelamento dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita per la pensione anticipata. Per i prossimi 7 anni gli uomini potranno averla con 42 anni e 10 mesi di contributi, le donne 41 anni e 10 mesi. Secondo le proiezioni che erano già state elaborate, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, nel 2026 dovrebbero essere necessari 11 mesi in più.