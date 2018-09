Pensioni, Quota 100 con 36 anni di contributi. E quota 41... Pensioni news

Pensioni, Quota 100 con 36-37 anni di contributi: piano del governo. Pensioni news

Governo accelera sulla riforma pensioni con quota 100 e studia un piano con un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi per lasciare il mondo del lavoro. Lo rivelano fonti vicino al dossier. Quanti aspitanti pensionati verrebbero coinvolti da questa nuova quota 100? Con minimo 36 anni di contributi uscirebbero nel 2019 450 mila lavoratori in più rispetto alle regole attuali; con 37 anni sarebbero 410 mila persone in più rispetto all'attuale sistema.

Pensioni, Quota 100 e Quota 41: governo non molla! Pensioni news

Attenzione anche a quota 41 in tema di riforma pensioni. Infatti oltre alla quota 100 con doppio paletto per andare in pensione anticipata prima dell'età di vecchiaia, il governo valuta la possibilità di ridurre gli anni di contributi necessari ad andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica. Nel 2019 i contributi previsti per uscire dal lavoro a qualsiasi età salgono a 43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi per le donne) e il governo studia di ridurli a 41 anni e mezzo. Ma non sarà facile. Si punta all'uscita per l'anno prossimo di oltre 400 mila persone dal lavoro in aggiunta a quelle previste con le regole attuali e la percentuale sarebbe del 60% per il settore privato e del 40% in quello pubblico. Al momento sembra che l'asticella dei contributi per andare in pensione con quota 100 sia fissata a 37 anni ma la Lega vuole portarla a 36.

Pensioni, QUOTA 100 E RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA. Pensioni news

Quota 100 a 62 anni (con 38 di contributi, come ha sempre chiesto Salvini) e non solo. Nella logica della riforma pensioni il governo Lega-M5s pensa anche ad altre misure che permettano di uscire dal lavoro in modo anticipato. Ce ne sono tre molto interessanti. Una delle misure in questione potrebbe essere il riscatto agevolato degli anni di Università dal 1996 in poi, cioè a favore di chi ricade nel sistema contributivo.

Pensioni, QUOTA 100 e la sanatoria per i contributi evasi - Pensioni news

Sempre in tema di ageolare quota 100, secondo il Corsera, anche "un meccanismo agevolato di copertura dei buchi contributivi (anni in cui non si è lavorato) per i lavoratori con carriere discontinue". E ancora. Il governo valuta anche una sanatoria per le imprese sui contributi evasi, che si tradurrebbe in più anni di versamenti per i lavoratori ai fini del raggiungimento di quota 100.

Pensioni, Quota 100 a 62 anni (+38 di contributi), flat tax e poi... PENSIONI NEWS

Pensione con 'quota 100' a 62 anni di età e 38 di contributi, "Esclusa" qualsiasi ipotesi di aumento Iva, Flat tax sulle aziende al 15%, cedolare secca sui negozi al 21%, taglio delle accise sulla benzina. Sono le proposte che domani la Lega porta sul tavolo del governo, in vista della manovra economica. Questi punti, tra gli altri, sono stati affrontati nel corso di una riunione tra Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci e Claudio Durigon, alla presenza del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In Particolare sul fronte 'Pensioni', la Lega porta sul tavolo del Governo la proposta "quota 100 -62 anni di età e 38 di contributi- realizzabile in modo efficace e ragionevole". "Sarà effettiva -si legge nel documento diffuso stasera dalla Lega- ma anche con oneri sopportabili per la finanza pubblica. Sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva nell'ottica di favorire l'aumento volontario della contribuzione da parte dei lavoratori". La Flat tax è declinata "sulle aziende al 15%, vale per i regimi dei minimi fino a 65 mila euro e poi per tutto il sistema imprese Ires al 15% in caso di reinvestimento, assunzioni, aumenti di capitale, cioè si incentiva lo sviluppo e investimenti privati in misura strutturale mentre con i regime dei minimi si semplifica la vita a una miriade di piccoli imprenditori e si invogliano anche i giovani ad aprire partita Iva Pace fiscale: si tratta di un insieme di misure per consentire a un largo numero di imprenditori di risolvere pendenze con il fisco". "Non solo una tantum ma misure strutturali per risolvere forme di contenzioso attuale e in prospettiva" evidenzia il documento della Lega.

Pensioni, Quota 100 + fondi per ricambio generazionale. Svolta. PENSIONI NEWS

Matteo Salvini parlava nelle scorse ore di quanto sia fondamentale la 'quota 100 pensioni' anche per i giovani (vedi sotto). Senza dimenticare la volontà del numero uno della Lega di permettere di accedere alla pensione con quota 41 (ossia 41 anni e mezzo di contributi a prescindere dall'età). La platea di chi potrebbe uscire dal mondo del lavoro per andare in pensione è alta e cresce a seconda di quando si deciderà di allargare quota 100 e se si vorrà far partire quota 41. Il discorso su come far partire quota 100 (da 62 o 64 anni) e i modi (esempio: applicare il ricalcolo contributivo per chi va in pensione con quota 100, che significherebbe prendere un assegno più basso del 10-15% in molti casi) è dunque aperto (con il relativo investimento economico del governo). Quel che pare certo, secondo quanto riporta il Corsera è l'avvio di fondi aziendali per il ricambio generazionale. "Qualunque sarà la soluzione, appare certo il varo di un canale parallelo di pensionamento attraverso i fondi di categoria frutto di accordi tra imprese e sindacati che, sulla scorta di modelli esistenti (credito, assicurazioni, trasporti, chimici) consenta il prepensionamento fino a 5 anni dei lavoratori in esubero. Sarebbe finanziato da un contributo ad hoc dalle imprese e incentivato fiscalmente. Alla fine potrebbe essere questo il canale principale di uscita anticipata dal lavoro", scrive il Corriere della Sera.

Matteo Salvini non molla su quota 100 nella riforma pensioni. Dopo che nei giorni scorsi aveva rilanciato sulla pensione anticipata a 62 anni (+38 di contributi), ora sul suo profilo Facebook spiega che (leggi)

“L’obiettivo del Governo di rivedere la riforma Fornero per andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi è uno degli obiettivi più importanti e delicati della prossima manovra 2019. È un tema spinoso che coinvolge non solo i pensionati, ma anche (leggi)

PENSIONI, Di Maio: "Minima a 780 euro subito e poi.." PENSIONI NEWS

Pensione di cittadinanza e minima a 780 euro: Luigi Di Maio conferma che si farà e che la misura in materia previdenziale è una priorità del governo Lega-M5S. "Certo. Si chiama pensione di cittadinanza, è nel contratto di Governo''. Così il vicepremier Luigi Di Maio risponde ai cronisti che a margine dell'incontro con gli imprenditori di Assolombarda gli chiedevano se questa misura si potesse attuare subito. ''Tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà -ha sottolineato- dovranno arrivare a 780 euro. Qualcuno ha il coraggio di opporsi a questa cosa?". Il vicepremier ha poi concluso ribadendo che "D'ora in poi non dovrà esserci nessun pensionato che prenderà meno di 780 euro al mese".

Quota cento per le pensioni, rilanciando l'opzione 62 + 38 e compensando ... (leggi)

Il governo Lega-M5S lavora dunque su un doppio fronte in tema di pensioni. Il primo è quello di quota 100 caro alla Lega, poi ci sono le pensioni di cittadinanza volute dai Cinque stelle. (LEGGI)

Quota 100 perfetta. Salvini aveva annunciato quota 100 a 62 anni nella riforma Pensioni. Ma in realtà vuole andare oltre nel medio periodo. Si parte con 62 anni e 38 di contributi, ma si arriva con l'uscita dal lavoro a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno ospiterebbe una forma iniziale e non definitiva di quota 100. Salvini tra l'altro starebbe pensando anche ai lavoratori precoci, ipotizzando una quota 41,5 fin dal 2019 come alternativa al pensionamento con quota 100.