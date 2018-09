Pensioni, Quota 100 confermata nel DEF. Ecco i soldi per... PENSIONI NEWS

Pensioni, Quota 100 confermata nel DEF. La situazione. PENSIONI NEWS

Per Quota 100 verrà stanziata una cifra che potrebbe aggirarsi tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. La conferma arriva dopo l'accordo sul Def. Possibile che saranno 400mila i lavoratori coinvolti. Avanti tutta con la riforma pensioni dunque.

Pensioni, Quota 100-pensioni di cittadinanza avanti dopo il DEF.

Parte la manovra del cambiamento adesso che M5S e Lega hanno fissato al 2,4% del deficit. Via libera dunque per le pensioni di cittadinanza con assegni fino a 780 euro per chi si trova in uno stato di povertà. E ovviamente semaforo verde per quota 100 e per coloro che vorranno uscire anticipatamente dal mondo del lavoro.

Pensioni minime a 780 euro. Al via le pensioni di cittadinanza

Il primo gennaio 2019 partiranno le pensioni di cittadinanza. M5S punta a far salire le pensioni minime fino ai 780 euro. «Via libera alla pensione di cittadinanza, che dà dignità ai pensionati», ha comentato Di Maio. Da chiarire chi potrà beneficiare della misura, visto che deve essere ancora scritta. I tecnici dei grillini sono già al lavoro per inquadrare le misura che porta a una svolta nelle pensioni. Le pensioni di cittadinanza erano state criticate dal consigliere economico di Salvini ed esperto di pensioni, Alberto Brambilla. Non piace la logica secondo cui vengono alzati gli assegni senza che siano stati versati i necessari contributi negli anni passati. Bisognerà dunque trovere una giusta quadra, ma si procede.

Pensioni, quota 100 supera la Fornero

Il superamento della Fornero e l’introduzione di quota 100 è l'altra grande svolta in tema di pensioni. Il meccanismo dovrebbe permettere di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi (oltre a 63+37 e 64+36). Ma restano i dubbi: si potrà farlo da 62 anni o da 64 (ballano risorse ovviamente)? Ci saranno penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata? Ricordiamo che dal primo gennaio entrano in vigore la pensione di vecchiaia a 67 anni e la pensione anticipata con 43 anni e 3 mesi di contributi (un anno in meno per le donne). Ecco perchè quota 100 può essere cruciale. Ma restano da definire i paletti e qui sotto trovate tutte le opzioni al vaglio del governo (da età e contributi minimi a penalizzazioni sull'assegno pensionistico anticipato). Resta il fatto che quota 100 è misura cara al leader del Carroccio Salvini e dovrebbe interessare «almeno 400 mila persone». La logica è che grazie all'uscita anticipata di queste persone dal mondo del lavoro, verranno creati altrettanti posti di lavoro.

Pensioni, Quota 100 a 62 anni salta? Ecco la situazione.

Quota 100 a 62 anni (con 38 di contributi) potrebbe saltare? L'opzione tanto cara a Matteo Salvini e alla Lega è in bilico e nella riforma pensioni l'opzione più calda sembrerebbe essere un quota 100 da 64 anni (più 36 di contributi, con uscita anticipata dal lavoro per 450mila persone di cui 180mila della pubblica amministrazione). Ma non è ancora detta l'ultima parola. Ovviamente tutto ruota nella copertura economica che si può trovare su questo fronte (senza dimenticare che punto cruciale - caro a Di Maio e all'M5S - sarà l'introduzione delle pensioni di cittadinanza con le minime a 780 euro). Possibile che quota 100 da 62 anni parta con una penalizzazione dell'1,5% sull'assegno pensionistico per ogni anno di anticipo con cui si esce dal lavoro (sino a riduzione complessiva del 7,5%). Da definire anche l'opzione quota 100 con 65 anni con 35 di contributi. Le news delle scorse ore raccontavano che non si sarebbe potuta fare per mancanza di un vincolo fondamentale (36 anni minimi di contributi), ma 490mila persone restano con il fiato sospeso cercando di capire se il governo Lega-M5S riuscirà a trovare la quadra per includerle nella riforma delle pensioni.

PENSIONI, QUOTA 100 DA 62 ANNI. LA POSIZIONE DELLA UIL

Sulle 'pensioni quota 100 da 62 anni' ha parlato anche Domenico Proietti segretario confederale Uil secondo cui “occorre continuare a cambiare la Legge Fornero reintroducendo una reale flessibilità di accesso alla pensione tra i 62 e a 63 anni, senza alcuna penalizzazione“.

Quota 100 con penalità? Siamo alle ipotesi e non c'è nulla di confermato. Di certo si avvicina l'ora in cui verrà definita la riforma delle pensioni. La domanda è: se dovessero esserci tagli agli assegni dei pensionati che volessero usufruire di quota 100 (uscendo dal mondo del lavoro a partire da 62 o 64 anni a seconda di quanto deciderà il governo Lega-M5S), di quanto saranno? Ipotizzando una penalizzazione all'1,5% per ogni anno di anticipo, un pensionato con assegno potenziale da

