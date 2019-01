Pensioni Quota 100 dal 1° luglio. Ape Social avanti e... Pensioni news

Pensioni Quota 100 dal primo aprile per i privati. Primo luglio statali. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni parte il 1 aprile per per i dipendenti privati e il 1 luglio per gli Statali. E' quanto si legge, apprende l'Adnkronos, in una bozza del decreto legge sulla riforma pensioni che giovedì dovrebbe essere varato dal cdm.

PENSIONI QUOTA 100 E APE SOCIALE ESTESA NEL 2019. PENSIONI NEWS

La riforma pensioni conferma l'Ape sociale che viene estesa al 2019. Lo prevede sempre la bozza nella quale è contenuto un articolo che prevede l'estensione dello strumento anche a quest'anno. Tornando a quota 100 pensioni, I lavoratori che decideranno di accedere all'anticipo pensionistico dovranno aspettare per riscuotere il trattamento di fine rapporto fino "al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione" con le vecchie regole.

PENSIONI, OPZIONE DONNA OK PER LAVORATRICI NATE NEL 1960. PENSIONI NEWS

Non solo quota 100 pensioni e dell'Ape Social. Novità su Opzione donna. Le lavoratrici donne potranno continuare a utilizzare il sistema pensionistico ad hoc, che consente di andare in pensione con 35 anni di contributi. In una bozza del decreto legge che riforma il sistema previdenziale è previsto che "il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo" già previste venga riconosciuto anche "nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959".

Pensioni Quota 100 Durigon: no interessi per statali, paga Stato - Riforma pensioni news

I lavoratori pubblici che andranno in pensione con quota 100 non pagheranno interessi per avere subito il Tfs. Lo ha assicurato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (continua)