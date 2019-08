PENSIONI QUOTA 100, E' ALLARME? DURIGON REPLICA. PENSIONI NEWS

PENSIONI QUOTA 100, E' ALLARME? DURIGON REPLICA. 'DA QUOTA 100 DISAGI INEVITABILI MA ASSUNZIONE GIOVANI'. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni, Durigon fa il punto. "Quasi quasi spero che i posti vacanti aumentino. Finalmente ci dobbiamo preoccupare di trovare persone da assumere e non di lavoratori che rischiano il licenziamento", spiega Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon commentando con 'La Stampa' l'allarme per gli uffici pubblici al collasso dopo l'introduzione di Quota 100, sottolinea inoltre che i "pensionamenti saranno una scossa per l'occupazione" ed che "entro aprile 2020 avremo un turn over completo".

Riguardo i 52 mila dipendenti che hanno presentato domanda per Quota 100 pensioni e che altrettanti posti rimarranno vuoti e l'allarme dei sindacati, Durigon ritiene che questa situazione possa essere "una opportunità. Soprattutto per i tantissimi giovani che attendono di trovare un lavoro stabile". "Per questo infatti, -osserva il sottosegretario della Lega- spero che la situazione si evolva ulteriormente e che altre persone chiedano di andare in pensione".