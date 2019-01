Pensioni Quota 100: finestre diverse tra pubblico e privato. Pensioni news

Quota 100 pensioni "prevede delle finestre per l'uscita dei lavoratori perché l'impatto che si attende nei prossimi giorni è altissimo, quindi c'è bisogno che l'Inps possa gestire tutto al meglio. Ci saranno finestre trimestrali per i privati e semestrali per il pubblico. Questa differenza dipende dal fatto che nel pubblico per il ricambio generazionale abbiamo necessità dei concorsi e quindi diventa più difficile la gestione, e quindi abbiamo fatto una finestra leggermente più lunga", spiega il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, nel corso di una conferenza stampa della Lega alla Camera su quota 100 legato alle pensioni.

Pensioni Quota 100 e non solo: rilancio Opzione Donna e Ape Sociale. Pensioni news

Durigon ha ricordato che nel provvedimento sulle pensioni non si ferma a quota 100 "c'è la conferma di 'opzione donna' che è un altro strumento che permetterà di andare in pensione alle donne che al 31 dicembre 2018 hanno 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni di età se autonome con 35 anni di contributi", con una previsione di 32mila donne che andranno in pensione prima nel triennio 2019-2021. E Durigon non ha dimenticato "l'apporto dell'Ape sociale per dare respiro alle situazioni di crisi".

Pensioni Quota 100, INPS prepara tre circolari. E la prima... Pensioni news

Quota 100 pensioni è passato dalla firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ora il ministero del Lavoro e l'Inps stanno mettendo a punto la prima circolare che verrà diffusa dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per far partire a tutti gli effetti gli strumenti legati alla riforma pensioni. Il primo ovviamente è legato Quota 100 (62 anni di età anagrafica+38 anni di contributi), ma in 'allegato' ci sono anche proroghe di Opzione Donna e Ape Sociale, le uscite dal mondo del lavoro a 41 anni per i precoci e a 42 anni e 10 mesi per gli altri lavoratori.

Pensioni Quota 100, seconda e terza circolare Inps. Pensioni news

Dopo che sarà partito l'esame delle domande per Quota 100 pensioni, l'Inps pubblicherà altre due circolari: la prima per la regolamentazione del meccanismo riguardante la rivalutazione delle pensioni (sarà articolato su cinque fasce). La seconda circolare sarà sui tagli legati alla quota contributiva delle pensioni con importo più alto. Per quanto la rivalutazione delle pensioni, la partenza dovrebbe essere aprile, per il nuovo contributo di solidarietà, dovrebbe partire nel mese di marzo e varierà a seconda degli scaglioni.

PENSIONI QUOTA 100, MATTARELLA FIRMA DECRETONE (CON REDDITO DI CITTADINANZA)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il cosiddetto decretone contenente le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100 riguardante il sistema pensionistico (che permeterrà di uscire dal lavoro in modo anticipato a partire da 62 anni e 38 di contributi previdenziali).

Pensioni: Landini, non si spacci quota 100 per cambiamento Fornero. Pensioni news

Il Governo "non spacci quota 100 per un cambiamento della Fornero, cosi' non si cambia nulla". Lo ha detto il nuovo segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza. Ospite a '1/2h in piu'', su Rai3, ha osservato: le due misure "stanno diventando due cose fatte perche' si erano impegnati a farle, ma fatte a capocchia, fatte male". E sul reddito: "Rischia di non rispondere all'obiettivo e di creare solo casino".

Pensioni: Conte, sistema resta sostenibile anche con quota 100. PENSIONI NEWS

Il sistema pensionistico "rimane completamente sostenibile perche' coloro che scelgono di andare in pensione prima finiranno per ricevere una somma inferiore e perche' questa riforma si applica per tre anni". Cosi' il premier, Giuseppe Conte, in uno "special address" al meeting del Wef di Davos ha illustrato le recenti misure prese dal governo, il reddito di cittadinanza e quota 100. In particolare, per le pensioni Conte spiega che "chi sceglie di andare in pensione prima, lascera' posti di lavoro vacanti che saranno occupati dai giovani. Nel settore pubblico - ha aggiunto - questo potrebbe innescare inoltre un ringiovanimento indispensabile del personale e un aumento significativo della produttivita'".

Pensioni: Durigon, tetto 45 anni riscatto laurea potrebbe alzarsi - PENSIONI NEWS

Il limite di 45 anni per godere delle agevolazioni per il riscatto della laurea previste dal decreto su Quota 100 PENSIONI potrebbe essere alzato. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, nel corso della trasmissione Quarta repubblica, su Rete 4. "Abbiamo messo 45 anni ma possiamo forse anche aumentare l'eta'", ha dichiarato Durigon, spiegando che la misura per gli under 45 e' il frutto di "un patto" tra lui e il viceministro all'Economia massimo Garavaglia "per aiutare i giovani ad avere una pensione piu' giusta"

Pensioni Quota 100, Bongiorno, possibile alzare tetto per dare subito Tfs. PENSIONI NEWS

Il tetto di 30 mila euro per il Tfs dei dipendenti pubblici previsto del decreto su Quota 100 pensioni potrebbe essere alzato a 40-45 mila euro perche' e' stato trovato il finanziamento. Lo ha dichiarato la ministra della Pa Giulia Bongiorno a Tg2 Italia. I dipendenti pubblici - ha spiegato Bongiorno - "nell'immediatezza avranno la possibilita' di avere un gruzzoletta indicato fino a 30 mila euro, anche se c'e' la possibilita' di incrementare la cifra, probabilmente arrivando a 40-45 mila euro durante l'iter parlamentare perche' abbiamo trovato anche questo finanziamento". Bongiorno ha precisato che "gli interessi non li pagheranno in concreto perche' al momento del saldo e' stato introdotto un meccanismo di compensazione fiscale per cui l'operazione sara' neutra: non dovranno pagare nulla". La misura - ha ricordato - vale per tutti i lavoratori statali e non solo quelli che usufruiranno di Quota 100.

Pensioni Quota 100, Salvini: "Smontare quella schifezza della Legge Fornero la cosa più bella". Pensioni news

Quota 100 pensioni, Salvini: smontare quella schifezza della Legge Fornero e stata la cosa piu bella Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini in piazza a Vasto in Abruzzo.

Pensioni quota 100, Fornero: non guarda a futuro ma a europee - PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza, la Fornero attacca - "Il punto critico del decreto sul reddito di cittadinanza e su quota 100 e' la mancanza di uno sguardo rivolto al futuro. Si guarda esclusivamente all'oggi e alle europee di maggio. Io nel 2011 pensavo anche ai figli di Salvini, lui pensa solo al presente". Cosi' l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero commenta quota 100 a '1/2h in piu'' su R

Pensioni Quota 100, Ape Social, Opzione donna e.. IN PENSIONE SI ANDRA' COSI' - Riforma pensioni news

Pensioni quota 100. Quota 41, Ape Social e Opzione donna: cosa cambia. Facciamo il punto sulla riforma pensioni. Quota 100. Per tre anni, dal 2019 al 2021 si potrà andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi senza nessuna penalizzazione. Si stima che nel trennio circa 1 milione di lavoratori approfitterà dell'opportunità per la quale sono stati investiti 22 miliardi di euro. Sono queste le coordinate di quota 100, la nuova norma prevista dal governo.

PENSIONI QUOTA 100: CALENDARIO ACCESSI AL PENSIONAMENTO, RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni. Le finestre. LAVORATORI PRIVATI : dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti; Dopo tre mesi: per chi ha maturato i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019. - LAVORATORI PUBBLICI: dal 1° Agosto 2019: per chi ha maturato i requisiti all'entrata in vigore del decreto e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti; Dopo sei mesi: chi ha maturato i requisiti a partire dal 1° febbraio 2019. LAVORATORI SCUOLA E AFAM: dal 1 settembre: in linea con l'inizio dell'anno scolastico

PENSIONI, APE SOCIAL E OPZIONE DONNA. COME ANDARE IN PENSIONE SENZA QUOTA 100

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne; una volta maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi; le donne lavoratrici a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 possono optare per il pensionamento con opzione Donna; Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Ape Social: l'accesso all'indennità sostitutiva della pensione è prorogata per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e dura fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia. occorre avere almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

PENSIONI, LA PACE CONTRIBUTIVA E IL TFR PER TUTTI (NON SOLO QUOTA 100). RIFORMA PENSIONI NEWS

PACE CONTRIBUTIVA: è la possibilità di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per massimo 5 anni.La possibilità è prevista per un triennio dal 2019 al 2021. Il riscatto del periodo di laurea sarà a condizioni agevolate entro i 45 anni: sarà detraibile l'onere del 50% in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 rate mensili. TFR: Per tutti i pensionati pubblici (non solo quota 100) è prevista la possibilità di avere subito l'anticipo di fine rapporto fino a 30.000 euro. Sarà inoltre possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni mentre la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ma sì con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max). FONDO BILATERALE PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un'assunzione. Sono esclusi i lavoratori in Isopensione (prestazioni in essere o erogate).

Pensioni Quota 100 Flai Cgil: dimentica lavoratori agricoli - Riforma pensioni news

QUOTA 100 PENSIONI è nata, ma ancora ci sono polemiche. "Il governo non ci ha ascoltati e il decreto varato ieri sera certifica che la parte piu' debole del mercato del lavoro, i lavoratori stagionali della nostra categoria, agricoli e dell'industria alimentare, gia' penalizzati per non avere un contratto a tempo indeterminato sono completamente snobbati dal governo: quota 100 per questi lavoratori e' un miraggio". Lo dichiara in una nota la Flai Cgil commentando il decreto varato dal Governo."Rimane in vigore la legge Fornero e questi lavoratori saranno costretti a lavorare fin a 70 anni con una pensione da fame dopo anni di lavoro e di fatica. Per questi lavoratori, che non avranno mai un contratto a tempo indeterminato, raggiungere 38 anni di contributi e' impossibile. Si continua ad operare con provvedimenti discriminatori, che dividono il mondo del lavoro in lavoratori di serie A e di serie B. Con questo provvedimento il governo conferma il suo atteggiamento contro i piu' deboli, dimenticandosi i lavoratori stagionali che hanno la sfortuna di non avere un lavoro stabile e ne fa loro una colpa, lasciandoli esclusi dal diritto di andare in pensione. La Flai Cgil con i lavoratori stagionali sara' in piazza il 9 febbraio per far vedere al governo le migliaia di lavoratori che rappresentano il settore primario, che fanno grande il nostro made in Italy ma che il governo non li considera degni di andare in pensione".

PENSIONI QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA: NASCE IL NUOVO WELFARE

Via libera del Consiglio dei ministri al maxi decreto contenente il reddito di cittadinanza e quota 100. "Oggi è un giorno storico - afferma il vicepremier Luigi Di Maio - in 20 minuti il cdm ha dato il via libera" a una norma "fondamentale che istituisce un nuovo welfare state in Italia". Ventisette gli articoli che compongono il testo del decreto legge che vara il sussidio contro la povertà e le nuove pensioni anticipate (QUOTA 100) per chi ha maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. "Sono certo - aggiunge Di Maio - che quota 100 e il reddito di cittadinanza creeranno nuovi posti di lavoro". "Abbiamo adottato - spiega il premier Giuseppe Conte - un dl contenente due misure che non rispondono a estemporanee promesse fatte in campagna elettorale in maniera improvvida" spiega Conte ma" costituiscono il tassello "di una politica economica sociale di cui andiamo fieri". Soddisfatto anche Matteo Salvini. Per il ministro dell'Interno "più di così, in sette mesi non era facile fare. Tra un anno poi ci troviamo qui e vediamo chi aveva ragione, se noi o la Fornero. Io un'idea ce l'ho..." aggiunge Salvini.

PENSIONI QUOTA 100 CON FINESTRA VERSO QUOTA 41 - RIFORMA PENSIONI

Salvini dedica quota 100 pensioni all'ex ministra e all'ex premier Mario Monti: "E' un punto di partenza non di arrivo, obiettivo finale è quota 41, quindi la signora Fornero si prepari piangere ancora" aggiunge Salvini.

PENSIONI QUOTA 100 FINESTRE DI USCITA E TUTTE LE NEWS SULLA RIFORMA PENSIONI

Quanto alle due misure che compongono il decreto, tra le novità di quota 100 pensioni - che sarà operativa a partire da aprile - c'è la finestra di uscita per gli statali a partire dal 1° agosto 2019 per chi ha maturato i requisiti all'entrata in vigore del decreto e la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Per tutti i pensionati pubblici, inoltre, è prevista la possibilità di avere subito l'anticipo di fine rapporto fino a 30.000 euro. Il reddito di cittadinanza, invece, riguarderà circa 5 milioni di persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta e scatterà dal prossimo aprile. La decorrenza, invece, scatterà dal mese successivo a quello della richiesta. A marzo sarà pronto il sito per il reddito di cittadinanza e le domande per accedere al sussidio, potranno essere effettuate per via telematica, presso gli sportelli Inps, le Poste e i caf. A verificare il possesso dei requisiti sarà l'Inps. Per i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà, invece, è prevista la pensione di cittadinanza. Il reddito verrà erogato attraverso una prepagata di Poste Italiana e chi otterrà i soldi del reddito non potrà spenderli per il gioco azzardo e rischia di perderli se non li spende entro un mese. "Quei soldi - spiega Di Maio - si devono iniettare in economia, i cinque milioni di fruitori meritano aiuto, ma è una misura importante anche dal punto di vista economico". Dopo l'accettazione, il beneficiario verrà contatto dai Centri per l'impiego per individuare il percorso di formazione o reinserimento lavorativo da attuare. "Nessuno potrà restare sul divano" ribadisce Di Maio. Chi fornisce dati falsi rischia da 2 a 6 anni di carcere. "Stiamo per creare - aggiunge Di Maio - una equipe tra Ispettorato del lavoro e Guardia di Finanza che farà dei controlli che si acuiranno se rifiuti la prima offerta di lavoro. La card su cui sarà erogato il reddito di cittadinanza "sarà come una postepay, è identica" perché "non vogliamo discriminare nessuno". "Dopo anni di lunghe attese, finalmente i dipendenti pubblici - quotisti e non - che andranno in pensione avranno subito 30mila euro di Tfr/Tfs, con interessi al 95% a carico dello Stato. Lavoreremo per aumentare cifra, fino a 40-45mila euro. Un risultato storico!''. Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Pensioni Quota 100: ecco i mancati guadagni per chi aderisce. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni? "Non si perde nulla rispetto a quello che uno ha versato, nessun taglio alle pensioni o ai contributi versati. Diciamo che dai dati statistici ci sono mancati guadagni fino a un massimo del 16% del netto quando parliamo di pensioni tra i 1.500 e i 2.000 euro, ma gli italiani sono così bravi e intelligenti che sapranno fare i loro conti per trovare soluzioni adeguate", ha spiegato Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1.

Pensioni Quota 100 platea 350mila persone. PENSIONI NEWS

Quota 100 "si rivolge a una platea di 350 mila persone perché si rivolge a opzione donna e ape social per quest'anno. Su tutto questo si è costruito il sistema pensionistico, credo sia una manovra davvero esaustiva"., ha spiegato Claudio Durigon

Pensioni Quota 100 le finestre d'uscita. Pensioni news

Quanto alle prime finestre di uscita per quota 100 pensioni, Durigon ha confermato che saranno ad aprile per i privati e a luglio per gli statali, quanto alle coperture per la riforma pensioni il sottosegretario ha detto "il sistema è ormai definito, sarà molto più esaustivo di quello che era in previsione. E' vero che ci sono some in opiù ma è tutto coperto".

Pensioni: Proietti (Uil), "quota 100 non sufficiente perché..." - PENSIONI NEWS

Pensioni, le risposte che QUOTA 100 non dà ai lavoratori. PENSIONI NEWS

