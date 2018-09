Pensioni, Quota 100, nuovi limiti di età e contributi: cosa cambia. PENSIONI NEWS

Ore decisive per definire Quota 100 nell'ambito della riforma pensioni che il Governo Lega-M5S considera prioritaria per dare slancio al Paese. Secondo le ultime indiscrezioni i lavoratori che vorranno accedere a quota 100 dovranno soddisfare due requisiti: un minimo di età e un minimo di contributi accreditati, rispettivamente pari a 62 e 36 anni. Tradotto: hai 62 anni e vuoi andare in pensione? Devi aver maturato 38 anni di contributi (totale... Quota 100). Hai maturato 36 anni di versamenti previdenziali? Puoi accedere alla pensione anticipata a 64 anni. Però se ad esempio hai 65 anni e 35 anni di contributi non puoi accedere a Quota 100 perché non soddisferesti il minimo contributivo previsto.

Pensioni, Quota 100. Tria: "Su pensioni accelerare l'uscita"

''Bisogna toccare le difficoltà di applicazione della legge Fornero''. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ad un convegno Confcommercio sulla prossima manovra . ''Bisogna accelerare l'uscita dalle imprese di personale molto anziano per fare entrare giovani con competenze diverse, perché c'è un problema di competenze'', ha detto.

Quota 100 con penalità? Siamo alle ipotesi e non c'è nulla di confermato. Di certo si avvicina l'ora in cui verrà definita la riforma delle pensioni. La domanda è: se dovessero esserci tagli agli assegni dei pensionati che volessero usufruire di quota 100 (uscendo dal mondo del lavoro a partire da 62 o 64 anni a seconda di quanto deciderà il governo Lega-M5S), di quanto saranno? Ipotizzando una penalizzazione all'1,5% per ogni anno di anticipo, un pensionato con assegno potenziale da

Il Governo accelera sulla riforma pensioni con quota 100 e studia un piano con un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi per lasciare il mondo del lavoro. Lo rivelano

Attenzione anche a quota 41 in tema di riforma pensioni. Infatti oltre alla quota 100 con

Quota 100 a 62 anni (con 38 di contributi, come ha sempre chiesto Salvini) e non solo. Nella logica della riforma pensioni il governo Lega-M5s pensa anche ad altre misure che permettano di uscire dal lavoro in modo anticipato. Ce ne sono tre molto interessanti.