PENSIONI QUOTA 100 PIU' LONTANA. Cosa cambia. Riforma pensioni news

Pensioni Quota 100 si allontana. Ecco i tempi. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni più lontana nel settore pubblico. Si allungano i tempi e prima di poter vedere il primo assegno pensionistico, nel caso in cui la riforma del governo Lega-M5S andasse a buon fine, potrebbero passare almeno nove mesi. Secondo il Sole 24 Ore, il motivo di un "rinvio" della finestra per andare in pensione sarebbe dovuto dal timore del ministro della Pa, Giulia Buongiorno, di non riuscire a gestire il turn over che si verrà a creare con i pensionamenti dell'anno prossimo. L'allungamento della data di decorrenza sarebbe valido per la prima applicazione della "quota 100". In sintesi, stando a queste indisrezioni i primi dipendenti della Pa che matureranno i requisiti minimi per "quota 100" potrebbero attendere nove mesi prima di andare in pensione. Dopo il primo ciclo di pensionamenti si dovrebbe tornare alle due finestre annuali come previsto dal governo.

Pensioni QUOTA 41, Di Maio accelera per il 2019. Riforma pensioni news

Quota 41? "Il 2019 sarà l'anno per risolvere questo problema". Il vicepremier Luigi Di Maio assicura che la riforma pensioni andrà avanti con un secondo step il prossimo anno. Intanto queste sono settimane decisive per definire i dettagli di quota 100 che partirà a inizio anno. Su quota 41 va detto che i prossimi mesi aiuteranno a capire se verrà o meno trasformata in quota 42 (o quota 41... e mezzo: ossia la possibilità di andare in pensione a prescindere dall'età con 41 o 42 anni di contributi). Ma ci sarà tempo per parlarne più avanti.

Pensioni senza quota 100? Pensionati a 67 anni. Oppure... PENSIONI NEWS

Chi non avrà i requisiti per quota 100 (minimo 62 anni e 38 di contributi) quando andrà in pensione nel 2019? Due strade di uscita dal mondo del lavoro. La prima è la pensione di vecchiaia: 67 anni (con un minimo contributivo di 20 anni). La seconda è la pensione legata ai contributi (quota... 42). Domanda di pensione al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), a prescindere dall’età. Questo perché, nella prima bozza del pacchetto pensioni, è presente la norma che blocca l’età di vecchiaia a 67 anni anche da qui al 2022. Infatti i demografi non prevedono un allungamento della speranza di vita nel biennio 2021-2022, anzi, nel caso dovesse crescere la mortalità nel prossimo quadriennio si potrebbe scendere sotto i 67 anni per la pensione di vecchiaia.

PENSIONI QUOTA 100, la proposta dei sindacati al governo. RIFORMA PENSIONI NEWS

"Quota 100 credo che sia una buonissima base di discussione e di confronto con il Governo. Rimane il tema delle donne, che ben difficilmente riescono a totalizzare 38 anni di contributi, in modo particolare al Sud". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. "Non a caso noi proponiamo di riconoscere un anno di contribuzione per ogni figlio. La maternita' e la paternita' sono un bene sociale complessivo del lavoro, e quindi va riconosciuto. E poi - ha aggiunto - la pensione di garanzia per i giovani questo e' fondamentale: la legge Fornero, che mette insieme aspettativa di vita, tutto contributivo per i giovani, coefficienti che penalizzano la previdenza per i giovani 'anziani' del futuro, va assolutamente riformata".

PENSIONI QUOTA 100, DI MAIO: "MISURA STRUTTURALE" - PENSIONI NEWS

Pensioni QUOTA 100, Luigi Di Maio chiarisce tutto: "Questa cosa che varrà per un solo anno non so dove se la siano inventata. La quota 100 è una misura strutturale". Il vicepremier ha dunque smentito le voci dei gironi scorsi secondo cui quota 100 avrebbe potuto essere una misura una-tantum valida solo nel 2019. E chiarisce le ragioni che rendono questa forma di prepensionamento una misura strutturale. "Se abbiamo promesso di superare la Fornero con Quota 100... la Fornero si supera ogni anno, non solo nel 2019".

PENSIONI Quota 100, quando verranno pagate le QUOTA 100. PENSIONI NEWS

La nuova forma di prepensionamento, ormai nota a tutti come QUOTA 100, prevede che dal 2019 sarà possibile possa lasciare il lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi. La platea di aspiranti pre-pensionati coinvolti è di circa 380 mila lavoratori, dei quali circa 150 mila sono dipendenti pubblici. Quota 100 avrà 4 finestre trimestrali per accedervi. Attenzione però su questo punto. Secondo alcuni rumors, Tria - in questi giorni caldi di duro confronto tra l'Italia e la Ue - avrebbe iniziato a studiare una rimodulazione di quota 100 riducendo, a partire dagli statali, da quattro a due le finestre per andare in pensione il prossimo anno. Intervento che ridurrebbe la spesa per la riforma della legge Fornero. Ma intervento altresì tutto da verificare, visto che i vicepremier Salvini e Di Maio non avrebbero dato l'ok a questo cambio. Ad ogni modo, sin qui risulta che le prime pensioni anticipate quota 100 dovrebbero essere pagate ad aprile 2019. Ricordiamo che chi uscirà con «quota 100» avrà un assegno pensionistico più basso, per via degli anni in meno di contributi, e non potrà cumulare con redditi da lavoro (vedi capitoli sotto).

PENSIONI Quota 100 quanto verrà tagliato l'assegno. PENSIONI NEWS

L’assegno previdenziale in caso di pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi e via dicendo) che penalizzazione avrà? Secondo le stime del Sole 24 Ore (by Tabula, la società di ricerca di Stefano Patriarca) dovrebbe essere dal 5% al 21%. E il 21% è il limite massimo di riduzione sull’assegno: nelle proiezioni, verrà applicato a un operaio 62enne con uno stipendio netto di circa 1.600 euro e con cinque anni e tre mesi di anticipo sul ritiro dal lavoro. Minore è invece la penalizzazione se lo stesso operaio anticipa di solamente un anno e tre mesi la pensione grazie a quota 100: in questo caso si scende all’8%. E ancora. Un impiegato 64enne con una retribuzione mensile da 2mila euro netti se va in pensione con un anticipo da uno a tre anni avrà una riduzione dell’assegno dal 5% all’11%. Specifichiamo: le proiezioni sull'assegno di quota 100 pensioni si basano su quanto emerso sio ad oggi, in attesa del testo definitivo della legge di bilancio – che arriverà entro fine mese – che potrebbe modificare leggermente la situazione.

PENSIONI Quota 100 ecco chi andrà in pensione (e chi no). PENSIONI NEWS

Pensioni QUOTA 100 parte a febbraio 2019: Fornero addio. Ma con un dubbio: quanti pensionati 'anticipati' porterà in dote? Luigi Di Maio, ospite a Porta a Porta, ha parlato di 500mila persone che, grazie alla riforma (e alle quattro finestre l'anno previste) potranno lasciare il lavoro anticipatamente. Ricordiamo che nella bozza della manovra, arrivata alla Commissione Ue, si parla di una soglia minima di contributi di 38 anni per raggiungere il totale di 100 tra età e versamenti (ribadiamo altresì quindi che la logica del 64+36 e 63+37 non vale: sia a 63 anni che a 64 anni si andrà in pensione solo con 38 anni di contributi previdenziali e quota 100 diventerebbe quota 101 o quota 102). La società Tabula aveva fatto due simulazioni su quante persone sarebbero potute andare in pensione. Tale simulazione era stata fatta prima che venisse pubblicato il documento programmatico del governo. Nella prima (47,5 anni di contributi minimi per uscire dal lavoro), a beneficiare della riforma delle pensioni con quota 100 sarebbero state 660mila persone. Ma non pare la situazione che avverrà. La seconda che partiva con un'età di 62 anni per andare in pensione parlava di 350mila persone, con un costo per lo stato di 8,5 miliardi il primo anno e 11 miliardi a regime. Resta poi aperta una seconda questione: quanto si perde nell'assegno pensionistico usufurendo di quota 100? Un dipendente pubblico che va in pensione con 'quota 100' potrebbe perdere fino a 500 euro al mese, aveva detto il presidente dell'Inps Tito Boeri durante un'audizione alla Commissione Lavoro alla Camera. "Un lavoratore pubblico che va in pensione adesso con 62 anni e 38 di contributi, rispetto che andare con una pensione piena a 67 anni - ha detto - molto approssimativamente potrebbe perdere 500 euro al mese". Ma anche su queste cifre non c'è assolutamente nulla di confermato e solo le prossime settimane chiariranno meglio i contorni e le cifre della cosiddetta quota 100 pensioni.

Pensioni quota 100 "accelererà turn over generazionale", parla Tria - PENSIONI NEWS

Pensioni quota 100 farà ripartire l'economia. Ecco perché. La Riforma Fornero, oltre ad "aver ridotto la crescita del Pil" nei primi anni dalla sua introduzione nel 2011, "ha determinato" altri "problemi nel breve periodo", tra cui il rallentamento "del naturale turn over" generazionale. Ne e' convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale "le esigenze di oggi richiedono una riposta nuova e un'accelerazione del turn over per permettere l'ingresso di nuove competenze" nel mercato del lavoro. Pertanto con la riforma delle Fornero con l'introduzione di quota 100, ha aggiunto Tria dal palco dell'assemblea di Assolombarda, si punta a un "ricambio generazionale che permettera' di fare inserire o almeno di facilitare l'ingresso di nuove competenze nel mondo del lavoro".

PENSIONI, SALVINI: FINALMENTE STIAMO ABBATTENDO LEGGE INFAME

"Pensioni, l'ho detto per tanti anni, finalmente posso farlo: la legge infame la stiamo abbattendo. Con quota 100 dal 2019 restituiremo a 400mila italiani il loro tempo e i loro affetti. Non riusciamo a fare tutto e subito, ma il nostro obiettivo e' sempre quello: il diritto alla pensione e alla vita e' sacrosanto! Dalle parole ai fatti. #StopFornero". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell'Interno.

Pensioni Quota 100: 4 finestre di uscita e 4 opzioni. Ecco quali PENSIONI NEWS

Pensioni: arriva quota 100 per consentire il pensionamento anticipato con 62 anni di eta' e 38 di contributi. Le finestre di uscita di quota 100 saranno quattro. Il requisito dei 38 anni di versamenti resta fermo nel caso si abbiano età superiori. Quindi a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. La misura costa circa 6,7 miliardi. A 67 anni si potrà continuare a uscire secondo le regole della pensione di vecchiaia, cioè avendo almeno 20 anni di contributi. Quota 100 avrà quattro finestre annuali, una ogni tre mesi. Chi avrà i requisiti entro il 31 marzo riceverà la prima pensione ad aprile. Chi maturerà i requisiti fra il primo aprile e il 30 giugno incasserà l’assegno a luglio, e così via. Quota 100 partirà a febbraio, hanno fatto sapere i rappresentanti del Governo Lega-M5S.

PENSIONI, PROROGA OPZIONE DONNA - PENSIONI NEWS

Sempre in tema di pensioni per le donne si proroga 'Opzione Donna', che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.

PENSIONI, TAGLIO PENSIONI D'ORO SOPRA 4.500 EURO - PENSIONI NEWS

Taglio sulle pensioni d'oro sopra i 4.500 euro netti mensili. Dalla stretta sugli assegni piu' elevati il governo punta a risparmiare un miliardo in tre anni.